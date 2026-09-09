أمير هشام ينتقد عموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون: «قليل الحيلة»

انتقد الإعلامي أمير هشام، أداء الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي حسين عموتة، عقب التعادل أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق لم يظهر بالشكل المنتظر خلال الفترة الأخيرة.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حتى الآن عموته قليل الحيلة، والأهلي غير موفق مؤخرًا في اختياراته للمدربين».

وأضاف: «خروج بن شرقي غريب لأنه اللاعب الوحيد اللي عنده حلول، وحتى نزول الشحات متأخر أوي».

وتابع أمير هشام: «الشخصية القوية طبعًا مطلوبة، لكن الأهم الجانب الفني في رأيي»، في إشارة إلى ضرورة التركيز على الجوانب الفنية بجانب شخصية المدير الفني.

وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.