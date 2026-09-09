السفير الجديد في بغداد يعرب عن سعادته بتمثيل مصر لدى العراق الشقيق

قدم السفير أحمد حسين خفاجي، سفير مصر الجديد ببغداد، صورة من أوراق اعتماده إلى الدكتور فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق.

وأعرب السفير الجديد عن سعادته بتمثيل مصر لدى العراق الشقيق.. مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.

وشدد على أن أمن واستقرار العراق يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد السفير المصري بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، مؤكدًا حرصه على الدفع قدمًا بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لاسيما في ضوء التعاون الجاري بين البلدين للإعداد لعقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة قريبًا.

من جانبه، أشاد الدكتور فؤاد حسين بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والعراق في مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد وزارة الخارجية العراقية لتقديم أوجه الدعم للسفارة المصرية في بغداد بما يسهم في تعزيز مسار التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.