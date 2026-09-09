أحمد فؤاد سليم: مدرس ابتدائي حدد مستقبلي وحببني في التمثيل

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم عن الدور الذي لعبه أحد مدرسيه في المرحلة الابتدائية في تحديد مستقبله وحبه للتمثيل.

وقال “فؤاد” خلال برنامج آخر النهار، إن مدرسًا يُدعى محمود كان يشرح التاريخ بطريقة مختلفة، إذ كان يرتدي ملابس الشخصيات التاريخية ويجسدها أمام الطلاب، لتحويل الدرس إلى تجربة فنية.

وأوضح أحمد فؤاد سليم أن هذه الطريقة جعلته يحب التمثيل، مؤكدًا أن هذا المدرس كان السبب في رسم خط سير مشواره الفني.

وأشار إلى أن تأثير المدرس، خاصة في السنوات الأولى من حياة الطفل، يمكن أن يكون كبيرًا في تشكيل شخصيته وتحديد اهتماماته ومستقبله.

وأضاف أنه استفاد من هذه التجربة لاحقًا خلال عمله في السعودية، حيث ابتكر فكرة «مسرحة المناهج» لتبسيط المواد الدراسية من خلال الفن والتمثيل.