أحمد فؤاد سليم: الأعمال ذات القيمة الفنية قادرة على تحقيق عوائد مالية

وحول اعتراض بعض المنتجين على تطبيق حق الأداء العلني، رأى الفنان أحمد فؤاد سليم أن تقييم الأمر يمكن أن يرتبط بنجاح العمل وتحقيقه إيرادات، موضحاً أن الأعمال التي تحقق أرباحاً جيدة ينبغي أن يشارك صناعها في الاستفادة من هذا النجاح.

وأضاف أن حسابات المنتج تختلف عندما لا يحقق العمل إيرادات كافية، مؤكداً أهمية الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الفنانين ومصالح المنتجين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، حيث رفض أحمد فؤاد سليم الاعتقاد بأن الأعمال التي تقدم محتوى وقيمة فنية لا تحقق عوائد مالية، مشيراً إلى أن هناك تصوراً شائعاً بأن الأعمال التجارية وحدها قادرة على تحقيق الأرباح.

وأوضح أن بعض الأعمال التي تعتمد على الإثارة والمشاهد السهلة تحقق إيرادات بالفعل، معتبراً أن ذلك يمثل أحد أشكال «فن الاستسهال»، لكنه لا يعني أن الأعمال ذات القيمة والمحتوى الجيد عاجزة عن تحقيق النجاح التجاري.

وأكد أن الأعمال التي تحمل قيمة فنية ومحتوى حقيقياً يمكنها تحقيق عوائد مالية، مشيراً إلى ضرورة عدم وضع الأعمال التجارية في مواجهة الأعمال التي تقدم مضموناً فنياً وفكرياً، أو اعتبار تحقيق الأرباح حكراً على نوع واحد من الإنتاج.