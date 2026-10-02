اليونان تطرح برنامج رئاسة مجلس الأمن لأكتوبر.. التكنولوجيا والأمن البحري واختيار الأمين العام في صدارة الأجندة

أعلنت اليونان برنامج عمل مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، الذي تتولى خلاله رئاسة المجلس، متضمناً جدولاً مكثفاً يجمع بين ملفات الأمن البحري والتكنولوجيات الناشئة، والأطفال والنزاعات المسلحة، والمرأة والسلام والأمن، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، ومواصلة عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

واعتمد أعضاء مجلس الأمن، في الأول من أكتوبر، برنامج العمل المؤقت للشهر، فيما أكد الموقع الرسمي للمجلس تولي اليونان الرئاسة الدورية خلال أكتوبر، كما عرضت المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة السفيرة أجلايا بالتا أولويات الرئاسة في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية.

وحددت أثينا حدثين رئيسيين خلال رئاستها، أولهما إحاطة رفيعة المستوى حول التكنولوجيات الناشئة مع التركيز على الأمن البحري، في إطار بند صون السلم والأمن الدوليين، ومن المتوقع أن يترأسها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. أما الحدث الثاني فيتناول الأطفال والنزاعات المسلحة بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء ولاية الأمم المتحدة الخاصة بهذا الملف، ويرأسه وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس.

ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع الأطفال والنزاعات المسلحة الممثلة الخاصة للأمين العام فانيسا فريزر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة جينابا جاني، إلى جانب ممثل عن المجتمع المدني.

كما يعقد المجلس مناظرته المفتوحة السنوية بشأن المرأة والسلام والأمن تحت عنوان «المرأة والسلام والأمن في ربع القرن المقبل: الوفاء بالوعد من خلال التنفيذ»، برئاسة وزير الخارجية اليوناني، ومن المتوقع أن يقدم إحاطات خلالها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي بحوث وممثلة عن المجتمع المدني. ويعقد المجلس أيضاً اجتماعه الخاص السنوي مع رئيس محكمة العدل الدولية القاضي يوجي إيواساوا.

ويبدأ البرنامج العملي للرئاسة اليونانية بملف العقوبات، إذ يعقد أعضاء المجلس في 2 أكتوبر حواراً تفاعلياً غير رسمي بشأن تنفيذ القرار 2744 المتعلق بتعزيز ولاية جهة التنسيق المعنية برفع الأسماء من قوائم العقوبات، وهو الاجتماع الذي تنظمه اليونان بالاشتراك مع باكستان.

ويحتل التعاون مع الاتحاد الأفريقي مساحة بارزة في برنامج الشهر، حيث يعقد المجلس إحاطته السنوية حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية مع التركيز على الاتحاد الأفريقي. كما يستضيف نيويورك في 23 أكتوبر الاجتماع التشاوري السنوي العشرين بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بعد ندوة مشتركة غير رسمية في اليوم السابق.

وتتضمن الأجندة الأفريقية عدداً من الملفات التي تتطلب قرارات مباشرة من المجلس؛ ففي ملف السودان يتوقع التصويت على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 1591، إلى جانب الإحاطة الدورية بشأن الوضع في البلاد، بمشاركة مبعوث الأمين العام الشخصي للسودان بيكا هافيستو ومسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.

كما ينتظر المجلس تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» قبل انتهائها في 31 أكتوبر، وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أونسميل» قبل الموعد نفسه، إلى جانب بحث تطورات جمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة البحيرات العظمى.

وتحضر قضايا الشرق الأوسط بقوة في برنامج أكتوبر، إذ يعقد المجلس مناظرته المفتوحة الفصلية حول «الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، ومن المتوقع أن يترأسها وزير الخارجية اليوناني، مع إحاطة من القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف.

كما يناقش المجلس عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان «أندوف»، ويعقد إحاطته الشهرية بشأن اليمن بمشاركة المبعوث الخاص هانس جروندبرج ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فضلاً عن اجتماع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا.

وفي الملف اللبناني، يتلقى أعضاء المجلس في مشاورات مغلقة إحاطة من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بشأن تنفيذ القرار 1559، فيما يُتوقع أن يواصل الأعضاء بحث الترتيبات المحتملة لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، بما يدعم استمرار تنفيذ القرار 1701. كما يبحث المجلس ملف العراق والكويت المتعلق بالمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية.

وفي الأمريكتين، يتوقع أن يجدد المجلس نظام العقوبات الخاص بـهايتي قبل انتهاء مدته في 17 أكتوبر، وأن يبحث تطورات الوضع هناك، كما يصوت على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا قبل انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر. أما على الصعيد الأوروبي، فتتضمن الأجندة إحاطات بشأن كوسوفو والبوسنة والهرسك، إلى جانب التصويت المتوقع على إعادة تفويض قوة «إيوفور ألثيا» التي يقودها الاتحاد الأوروبي في البوسنة، مع إمكانية عقد اجتماع أو أكثر بشأن أوكرانيا خلال الشهر.

ويواصل المجلس كذلك متابعة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، فضلاً عن التطورات في إثيوبيا.

ويكتسب أكتوبر أهمية خاصة في سباق اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، إذ يتوقع أن يواصل أعضاء مجلس الأمن الاقتراعات غير الرسمية لقياس مستوى الدعم للمرشحين. وقالت السفيرة اليونانية أجلايا بالتا إن «أكتوبر هو الشهر الذي نحتاج فيه إلى إحراز تقدم، بل والتوصل إلى اتفاق بشأن الأمين العام الجديد»، مشيرة إلى أن الرئاسة ستواصل مشاوراتها مع أعضاء المجلس، بما في ذلك بشأن الانتقال إلى استخدام بطاقات اقتراع ملونة، وهي مرحلة يمكن أن تكشف بصورة أوضح مواقف الدول الخمس دائمة العضوية.

ويعكس برنامج الرئاسة اليونانية مزيجاً بين الملفات الدورية للمجلس والاستحقاقات التي تتطلب تجديد ولايات أو أنظمة عقوبات، وبين قضايا ترى أثينا أنها تستحق تركيزاً سياسياً خلال الشهر، وفي مقدمتها تأثير التكنولوجيات الجديدة على الأمن الدولي والأمن البحري، فيما قد تجعل عملية اختيار الأمين العام الجديد أكتوبر أحد الأشهر الأكثر حسماً للمجلس خلال العام الجاري.