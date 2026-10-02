تحرير 838 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط لحوم ومواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية ، حيث تم تحرير 838 محضراً تموينياً خلال أسبوع من الحملات التفتيشية الموسعة ، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية وضبط أية مخالفات تموينية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 501 محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و337 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر، لافتاً إلى أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بركة السبع وتم ضبط 160 كجم لحوم ودواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ، كما تم تحرير محاضر جنح بنواحي بركة السبع وقويسنا وتلا وشبين الكوم ضد أصحاب محلات بقالة وتم ضبط كميات مواد غذائية مجهولة الصدر ومنتهية الصلاحية، فيما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السلع المقرر ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود والضربات الاستباقية للمخالفين والتصدي الحاسم لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.