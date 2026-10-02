إجراء أول حالة قسطرة مخية لمسنة بمستشفى الزقازيق العام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء دعم الدولة المستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الفريق الطبي بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام قام لاول مرة فى تاريخ مستشفيات صحة الشرقية بإجراء أول قسطرة مخية لمريضة في العقد السابع من العمر، لإنقاذ حياتها بعد أن كانت تعاني من صداع شديد نتيجة نزيف بالمخ.

واضاف وكيل وزارة الصحة ان الفريق الطبى بوحدة القسطرة المخية بمستشفى الزقازيق العام استقبل المريضة وقاموا بإجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية بالصبغة على شرايين المخ وتبين اصابتها بنزيف تحت الام العنكبوتية بالمخ.

وعلى الفور تم تحضير المريضة لإجراء قسطرة مخية عاجلة للمرة الأولى لتقييم شرايين المخ، والتي تمت بفضل الله بنجاح و المريضة الآن بحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة بالمستشفى لحين تماثلها للشفاء تماماً.

واكد محافظ الشرقية على استمرار تطوير المستشفيات الحكومية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.