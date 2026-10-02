وكيل لاعبين: اهتمام من أهلي بنغازي بضم بن شرقي في يناير

كشف محمد شكري وكيل اللاعبين عن وجود لاعب مصري يشغل مركز خط الوسط ضمن اهتمامات عدد من الأندية الليبية، موضحًا أنه يلعب حاليًا في أحد أندية الدوري المصري من خارج قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، أن أهلي بنغازي الليبي لديه اهتمام بالمغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي.

وأوضح: «هناك اهتمام من أهلي بنغازي بضم أشرف بن شرقي، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن».

وأتم: «من الصعب رحيل أشرف بن شرقي عن الأهلي في الوقت الحالي، وقد يكون الحديث عن الصفقة خلال شهر يناير المقبل».