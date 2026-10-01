قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشير التابعي: تعظيم سلام للأهلي لهذا السبب .. ويكشف الأفضل لقيادة دفاع مصر
إياك وتحديث هاتفك الآن .. ثغرة غامضة تغلق هواتف أندرويد
أسعار الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026.. استقرار في الصاغة
53 عاما على حرب أكتوبر.. ملحمة عبور وانتصار وطن
الرئيس السيسي يصدق على قانون بتأجيل تطبيق «الإجراءات الجنائية الجديد» إلى أكتوبر 2027
قرار جمهوري بتعيين 293 معاونا بالنيابة الإدارية.. الأسماء
رضا الوكيل يعلن اعتذاره عن رئاسة دار الأوبرا: لن أقبل أن يتحكم أحد في اختياراتي
جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد بحركة المقاومة الفلسطينية حماس
قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة
إقبال كبير على جناح صندوق الإدمان فى المؤتمر الدولي لمؤسسة «تعافي» بالسعودية .. صور
اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-10-2026
ايصالات سداد المصروفات ورسوم الامتحانات|أبرز الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسيط أهلي بنغازي يكشف مفاجأة في صفقة فتوح: اللاعب مستعد للتنازل عن مستحقاته للرحيل

أحمد فتوح
أحمد فتوح
سارة عبد الله

كشف طارق رمضان، وسيط عرض نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، كواليس المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب كان مرحبًا بالانتقال إلى الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق رمضان، في تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن المفاوضات بدأت بجس نبض بشأن إمكانية رحيل أحمد فتوح، موضحًا أن هناك اتجاهًا في البداية داخل الزمالك للموافقة على بيع اللاعب.

وأضاف: «كان فيه جس نبض بخصوص أحمد فتوح، وكانت فيه نية بالفعل لدى الزمالك لبيعه، وبناءً على ده قمنا بإرسال عرض رسمي مقابل 500 ألف دولار، وبعدها فوجئت برغبة نادي الزمالك في الحصول على 600 ثم 700 ألف دولار».

وأوضح وسيط النادي الليبي أن التواصل الشفوي سبق إرسال العرض الرسمي، الذي تم تقديمه يوم 26 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تلقى في البداية تأكيدات بأن العرض ستتم مناقشته داخل مجلس إدارة الزمالك، مع وجود اتجاه للموافقة.

وتابع: «الكلام الشفوي كان قبل إرسال العرض الرسمي يوم 26 سبتمبر، وتم إبلاغي إنه هيتم مناقشة العرض داخل مجلس الإدارة، وكان فيه اتجاه للموافقة، لكن بعد كده تم إبلاغي بعدم وجود نية لرحيله حاليًا».

فتوح كان مستعدًا للتنازل عن مستحقاته

وكشف طارق رمضان عن وجود تواصل مع سمير صلاح، خال أحمد فتوح والمسئول عن إدارة أعماله، مؤكدًا أن اللاعب كان لديه رغبة في إتمام الانتقال إلى أهلي بنغازي.

وقال إن فتوح كان مستعدًا للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، بالإضافة إلى دفع جزء من قيمة عقده مع النادي الليبي، من أجل تسهيل رحيله عن الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «اللاعب كان مستعد إنه يدفع من قيمة عقده في ليبيا لزيادة المقابل المالي من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية».

وتابع: «اللاعب كان ناوي يتنازل عن مستحقاته المالية، بالإضافة إلى دفع جزء من عقده في النادي الليبي، من أجل الموافقة على رحيله».

وأشار إلى أن ترحيب أحمد فتوح بالعرض الليبي كان أحد أسباب تقدمه بعرض رسمي إلى إدارة الزمالك، من أجل بحث إمكانية إتمام الصفقة.

غضب في أهلي بنغازي بسبب موقف الزمالك

وأوضح وسيط أهلي بنغازي أن تغير موقف الزمالك تسبب في حالة من الغضب داخل النادي الليبي، مشيرًا إلى أن الأمر انعكس أيضًا على مفاوضات النادي مع لاعب مصري آخر كان يرغب في التعاقد معه.

وقال: «موقف الزمالك تسبب في حالة من الغضب داخل نادي أهلي بنغازي، والنادي الليبي بدأ يتراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب مصري كمان كان مفروض عايزينه».

وكشف أن هناك لاعبًا آخر من أحد قطبي الكرة المصرية كان النادي الليبي يتفاوض بشأنه، إلا أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن.

وأضاف أن ما حدث في مفاوضات أحمد فتوح دفع مسؤولي أهلي بنغازي إلى إعادة النظر في فكرة التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الفترة الحالية.

موقف أهلي بنغازي من صفقة فتوح

وأكد طارق رمضان أن النادي الليبي اتخذ بالفعل خطوات إلى الخلف في مفاوضات ضم أحمد فتوح، موضحًا أن ملف الصفقة لم يُغلق بشكل نهائي حتى الآن.

وقال: «بنسبة كبيرة النادي الليبي أخد خطوات لورا، وممكن يتراجع عن ضم أحمد فتوح، لكن الأمر لسه مفتوح».

واختتم تصريحاته قائلًا: «بنسبة كبيرة نادي أهلي بنغازي قفل ملف المفاوضات مع الزمالك لشراء عقد أحمد فتوح خلال الصيف الجاري».

طارق رمضان نادي أهلي بنغازي أحمد فتوح الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

إنستاباي

إنستاباي يعمل بشكل طبيعي.. حقيقة العطل وسبب توقف الخدمة

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 30 سبتمبر 2026 في مصر

ترشيحاتنا

طريقة عمل ناجتس الفراخ

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل ناجتس الفراخ

معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

الجامعات التكنولوجية

تنتهي الجمعة.. طريقة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات التكنولوجية

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد