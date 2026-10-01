وسيط أهلي بنغازي يكشف مفاجأة في صفقة فتوح: اللاعب مستعد للتنازل عن مستحقاته للرحيل

كشف طارق رمضان، وسيط عرض نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، كواليس المفاوضات التي جرت بين الناديين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب كان مرحبًا بالانتقال إلى الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال طارق رمضان، في تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن المفاوضات بدأت بجس نبض بشأن إمكانية رحيل أحمد فتوح، موضحًا أن هناك اتجاهًا في البداية داخل الزمالك للموافقة على بيع اللاعب.

وأضاف: «كان فيه جس نبض بخصوص أحمد فتوح، وكانت فيه نية بالفعل لدى الزمالك لبيعه، وبناءً على ده قمنا بإرسال عرض رسمي مقابل 500 ألف دولار، وبعدها فوجئت برغبة نادي الزمالك في الحصول على 600 ثم 700 ألف دولار».

وأوضح وسيط النادي الليبي أن التواصل الشفوي سبق إرسال العرض الرسمي، الذي تم تقديمه يوم 26 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه تلقى في البداية تأكيدات بأن العرض ستتم مناقشته داخل مجلس إدارة الزمالك، مع وجود اتجاه للموافقة.

وتابع: «الكلام الشفوي كان قبل إرسال العرض الرسمي يوم 26 سبتمبر، وتم إبلاغي إنه هيتم مناقشة العرض داخل مجلس الإدارة، وكان فيه اتجاه للموافقة، لكن بعد كده تم إبلاغي بعدم وجود نية لرحيله حاليًا».

فتوح كان مستعدًا للتنازل عن مستحقاته

وكشف طارق رمضان عن وجود تواصل مع سمير صلاح، خال أحمد فتوح والمسئول عن إدارة أعماله، مؤكدًا أن اللاعب كان لديه رغبة في إتمام الانتقال إلى أهلي بنغازي.

وقال إن فتوح كان مستعدًا للتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، بالإضافة إلى دفع جزء من قيمة عقده مع النادي الليبي، من أجل تسهيل رحيله عن الزمالك خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «اللاعب كان مستعد إنه يدفع من قيمة عقده في ليبيا لزيادة المقابل المالي من أجل الرحيل خلال الفترة الحالية».

وتابع: «اللاعب كان ناوي يتنازل عن مستحقاته المالية، بالإضافة إلى دفع جزء من عقده في النادي الليبي، من أجل الموافقة على رحيله».

وأشار إلى أن ترحيب أحمد فتوح بالعرض الليبي كان أحد أسباب تقدمه بعرض رسمي إلى إدارة الزمالك، من أجل بحث إمكانية إتمام الصفقة.

غضب في أهلي بنغازي بسبب موقف الزمالك

وأوضح وسيط أهلي بنغازي أن تغير موقف الزمالك تسبب في حالة من الغضب داخل النادي الليبي، مشيرًا إلى أن الأمر انعكس أيضًا على مفاوضات النادي مع لاعب مصري آخر كان يرغب في التعاقد معه.

وقال: «موقف الزمالك تسبب في حالة من الغضب داخل نادي أهلي بنغازي، والنادي الليبي بدأ يتراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب مصري كمان كان مفروض عايزينه».

وكشف أن هناك لاعبًا آخر من أحد قطبي الكرة المصرية كان النادي الليبي يتفاوض بشأنه، إلا أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن.

وأضاف أن ما حدث في مفاوضات أحمد فتوح دفع مسؤولي أهلي بنغازي إلى إعادة النظر في فكرة التعاقد مع لاعبين مصريين خلال الفترة الحالية.

موقف أهلي بنغازي من صفقة فتوح

وأكد طارق رمضان أن النادي الليبي اتخذ بالفعل خطوات إلى الخلف في مفاوضات ضم أحمد فتوح، موضحًا أن ملف الصفقة لم يُغلق بشكل نهائي حتى الآن.

وقال: «بنسبة كبيرة النادي الليبي أخد خطوات لورا، وممكن يتراجع عن ضم أحمد فتوح، لكن الأمر لسه مفتوح».

واختتم تصريحاته قائلًا: «بنسبة كبيرة نادي أهلي بنغازي قفل ملف المفاوضات مع الزمالك لشراء عقد أحمد فتوح خلال الصيف الجاري».