بلاش تدخل المعركة دي.. ميدو يوجه رسالة إلى شوبير: دفاعك عن مصطفى بيأذيه أكتر ما بينفعه

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى الإعلامي أحمد شوبير، بشأن طريقة دفاعه عن نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، في بعض المواقف التي يتعرض لها اللاعب.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، إن دفاع شوبير المستمر عن نجله في مختلف المواقف قد لا يكون في صالح مصطفى، رغم تفهمه الكامل لمشاعر الأب ورغبته في مساندة نجله.

وأضاف ميدو: «دفاعك عن مصطفى في كل المواقف بيؤذيه أكتر ما بينفعه، أنا عارف إنك بتتعامل كأب، وأنا عارف إحساسك».

وتابع: «ولكن والله والله والله، تدخلك ودفاعك عنه في بعض المواقف، وهو مالوش ذنب فيها، أكبر متضرر منه هيكون مصطفى».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تدخل شوبير للدفاع عن مصطفى، حتى في المواقف التي لا يكون للاعب علاقة بها، قد يضعه تحت مزيد من الضغوط، مشيرًا إلى أن الأفضل هو عدم الدخول في بعض المعارك التي قد يكون لها تأثير سلبي على مسيرة الحارس.

واختتم ميدو رسالته إلى أحمد شوبير قائلًا: «أحسن إنك متتدخلش، وحاول محدش يدخلك في معركة ممكن تضر بابنك».

وتأتي تصريحات ميدو في ظل حالة من الجدل حول مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، وما يثار حوله من نقاشات إعلامية وجماهيرية، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب منافسته على حراسة مرمى الفريق الأحمر.