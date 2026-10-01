اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-10-2026

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر رصد للأسعار، وسط اهتمام من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن النفيس، خاصة سعر الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وتختلف أسعار الذهب من وقت إلى آخر وفقًا لمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها حركة السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب وفق آخر رصد كالتالي:

سعر الذهب عيار 18 سجل 5264 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 سجل 6140 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 24 سجل 7016 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب سجل 50245 جنيهًا

وتعد هذه الأسعار استرشادية لحركة الذهب في السوق، بينما قد يختلف السعر النهائي للمشغولات عند الشراء بحسب قيمة المصنعية والدمغة وهامش التاجر.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 نحو 6140 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، خاصة في المشغولات الذهبية.

ويرتبط سعر عيار 21 بشكل مباشر بحركة أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب المتغيرات الخاصة بالسوق المحلية، ولذلك قد يتغير السعر خلال اليوم مع تغير المؤشرات المؤثرة في سوق الذهب.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5264 جنيهًا للجرام، ويتميز هذا العيار بانتشاره في عدد من المشغولات الذهبية، خاصة التي تعتمد على تصميمات متنوعة وأوزان مختلفة.

ويتم تحديد سعره وفق نسبة الذهب الخالص الموجودة في العيار، مع تأثره أيضًا بالسعر العام للذهب في السوق.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7016 جنيهًا للجرام، ويعد أعلى أعيرة الذهب من حيث نسبة الذهب الخالص.

ويستخدم عيار 24 بشكل أكبر في السبائك وبعض المنتجات الذهبية، كما يمثل أحد المؤشرات المهمة عند متابعة حركة أسعار الذهب في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50245 جنيهًا، ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الجنيه الذهب باعتباره أحد الخيارات المتداولة عند شراء الذهب بغرض الادخار.

ويتأثر سعر الجنيه الذهب بشكل أساسي بسعر الذهب عيار 21، باعتبار أن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية يكون عادة من الذهب عيار 21.

عوامل تسعير الذهب في السوق المحلية

يتحدد سعر الذهب في مصر بناءً على مجموعة من العوامل المتداخلة، ويأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، حيث تؤثر حركة الذهب في الأسواق العالمية بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.

ويأتي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ضمن أهم العوامل المؤثرة، نظرًا لأن الذهب عالميًا يتم تسعيره بالدولار، وبالتالي فإن تغير سعر الصرف ينعكس على تكلفة الذهب داخل السوق المصرية.

كما تؤثر حركة العرض والطلب على مستويات الأسعار، فزيادة الإقبال على شراء الذهب قد تدعم ارتفاع الأسعار، بينما يمكن أن تؤثر زيادة المعروض أو تراجع الطلب على حركة السوق.

السعر العالمي للأوقية

تعد الأوقية العالمية أحد أهم المؤشرات التي تتم متابعتها عند تحديد اتجاه أسعار الذهب محليًا، إذ تتحرك أسعار المعدن النفيس عالميًا وفق تطورات الأسواق والاقتصاد العالمي.

وعندما ترتفع الأوقية عالميًا، ينعكس ذلك بصورة مباشرة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مع مراعاة تأثير سعر صرف الدولار والعوامل الخاصة بالسوق المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه

يرتبط الذهب بالدولار في الأسواق العالمية، ولذلك يمثل سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه أحد العناصر الأساسية في عملية التسعير داخل مصر.

وأي تغير في سعر الدولار يمكن أن يؤدي إلى تغير تكلفة الذهب محليًا، حتى مع استقرار السعر العالمي للأوقية، وهو ما يجعل متابعة سعر الصرف من العوامل المهمة لفهم حركة أسعار الذهب.

العرض والطلب في السوق

تؤثر حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية أيضًا على أسعار الذهب، إذ تلعب مستويات الطلب والمعروض دورًا في تحديد السعر المتداول.

كما يمكن أن تتغير الأسعار خلال اليوم نتيجة التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية أو المحلية، لذلك يحرص المتعاملون على متابعة السعر المعلن بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

المصنعية والدمغة

ولا يقتصر المبلغ الذي يدفعه المواطن عند شراء المشغولات الذهبية على سعر الجرام المعلن فقط، إذ تضاف إليه قيمة المصنعية والدمغة بحسب نوع المشغول وتصميمه والجهة التي يتم الشراء منها.

وبالتالي فإن السعر النهائي للمشغول الذهبى قد يكون أعلى من السعر المعلن للجرام، في حين تختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى.

الذهب كوسيلة للادخار

ويحظى الذهب باهتمام كبير من المواطنين باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للادخار، خاصة مع متابعة التغيرات المستمرة في الأسواق.

ويظل قرار شراء الذهب مرتبطًا بالهدف من الشراء، سواء كان للاستخدام الشخصي في صورة مشغولات أو بغرض الادخار، مع ضرورة متابعة الأسعار والتأكد من تفاصيل المصنعية والدمغة عند الشراء.