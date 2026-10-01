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قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية
بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية
ريم المريسي

مع بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المرور الجديدة اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، تتجه وزارة الداخلية إلى تطبيق مجموعة من التيسيرات على المواطنين، من بينها خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، والسداد الإلكتروني لقيمة الخدمات المعلنة داخل وحدات المرور، إلى جانب إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد الترخيص.

وبالتزامن مع هذه التغييرات، تتيح بوابة مرور مصر الرسمية بالفعل عددًا من الخدمات الإلكترونية، وعلى رأسها خدمة تجديد رخصة المركبة، بما يسمح للمواطن بإنجاز بعض إجراءات الترخيص دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدة المرور في الحالات التي تستوفي شروط الخدمة.

خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

  1. الدخول إلى بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية.  
  2. تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن للمواطن حساب.
  3. اختيار خدمة تجديد رخصة المركبة من قائمة الخدمات الإلكترونية.
  4. إدخال بيانات السيارة والرخصة المطلوبة.
  5. استكمال البيانات والمعلومات المطلوبة على الموقع.
  6. سداد الرسوم والمبالغ المستحقة إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.
  7. اختيار طريقة استلام الرخصة الجديدة، وفق الخيارات المتاحة للمركبة وصاحبها.
  8. متابعة الطلب إلكترونيًا حتى إتمام إجراءات التجديد واستلام الرخصة.

الخدمة الإلكترونية لتجديد رخص تسيير المركبات متاحة عبر بوابة مرور مصر، وتشمل السيارات الملاكي حتى 2030 سي سي والدراجات النارية، وفق الخدمات التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وتوضح بوابة مرور مصر أن إجراءات تجديد رخصة تسيير المركبة ترتبط بإثبات شخصية صاحب الترخيص ومحل إقامته وصفته، وشهادة الوفاء بالغرامات، ووثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات، وسداد الرسوم المقررة، مع خضوع المركبة للفحص الفني وفق الحالات والمواعيد المقررة قانونًا.

متى يمكن إنهاء الإجراءات إلكترونيًا؟

تقدم بوابة مرور مصر خدمة تجديد رخصة المركبة إلكترونيًا، لكن الاستفادة منها ترتبط بطبيعة السيارة وحالتها واستيفائها للشروط المحددة للخدمة.

أما الحالات التي تستلزم فحصًا فنيًا أو استيفاء إجراء حضوري، فلا يمكن اختزال جميع مراحل الترخيص فيها إلى إجراء إلكتروني فقط، إذ تنص قواعد المرور على خضوع المركبات للفحص الفني وفق الحالات المحددة، كما تتيح البوابة للمواطن حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية ضمن خدماتها.

وبالنسبة للسيارات الخاصة، تنص اللائحة على أن الفحص الفني يكون كل ثلاث سنوات، مع ارتباط التجديد كذلك باستيفاء باقي المتطلبات القانونية وسداد الضرائب والرسوم والتأمين الإجباري.

ماذا يتغير اعتبارًا من 1 أكتوبر؟

تبدأ وزارة الداخلية اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر التشغيل التجريبي للإجراءات الجديدة في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وتشمل المنظومة الجديدة تطبيق الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة، بحيث يتعامل المواطن ماليًا مع شباك واحد، مع سداد قيمة الخدمة المعلنة إلكترونيًا، وعدم تحصيل مبالغ إضافية تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.

كما تقرر إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد رخصة تسيير السيارة، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء. وبحسب الأسعار المتداولة لهذه المعدات، فإن إلغاء اشتراط تقديمها قد يوفر على المواطن تكلفة إضافية كانت مرتبطة بإجراءات الترخيص.

خفض يصل إلى 600 جنيه في رسوم تراخيص السيارات

تتضمن الإجراءات الجديدة خفض تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمختلف فئاتها، بقيم تتراوح بين 400 و600 جنيه وفقًا لنوع المركبة وإجراءات الترخيص، بينما تصل قيمة خفض رسوم رخص القيادة الشخصية إلى 500 جنيه مقارنة بالقيم السابقة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات بخفض تكاليف تراخيص السيارات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اعتماد منظومة تستهدف تقليل عدد نقاط التعامل وتبسيط عملية السداد وإنهاء الإجراءات.

وبذلك يستطيع صاحب السيارة الراغب في التجديد البدء بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مرور مصر، مع ضرورة التأكد من استيفاء شروط الخدمة، بينما تظل الحالات التي تتطلب فحصًا أو إجراءً حضوريًا مرتبطة بوحدة المرور المختصة.

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