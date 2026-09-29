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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طريقة استخراج بطاقة تموين للمطلقة.. الأوراق والشروط

استخراج بطاقة تموين للمطلقات
استخراج بطاقة تموين للمطلقات
رشا عوني

ترتفع معدلات البحث عن خدمات التموين واستخراج بطاقة تموين جديدة عبر الانترنت، حيث تتيح وزارة التموين العديد من خدمات التموين عبر منصة مصر الرقمية لتكون الوجهة الأولى لكل ما يخص أمور بطاقة التموين، ويمكنك عبر المنصة استخدام عدة خدمات منها فصل نفسي من التموين ، إضافة الأبناء على التموين، وتحديث بطاقة التموين

كما أتاحت الوزارة الفرصة للسيدات المطلقات لفصل نفسهم عن بطاقة الزوج واستخراج بطاقة تموين للمطلقة مستقلة باسمها وضم الأبناء أيضاً، وهو ما نستعرضه مفصلاً في السطور التالية..

شروط استخراج بطاقة تموين للمرأة المطلقة

هل يحق للمطلقة استخراج بطاقة تموين منفصلة؟

 

نعم، أجازت وزارة التموين للمطلقة إجراء فصل اجتماعي من بطاقة طليقها واستخراج بطاقة مستقلة باسمها، ويتم ذلك عبر مكتب التموين أو إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إمكانية ضم الأبناء المقيمين في حضانتها وفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك.

طريقة استخراج بطاقة تموين للمطلقة

 

يتطلب استخراج بطاقة للمطلقة تقديم بطاقة رقم قومي سارية مثبت بها الحالة الاجتماعية الجديدة (مطلقة)، وقسيمة طلاق مميكنة أو صورة طبق الأصل من حكم الطلاق البات، وبيان برقم بطاقة التموين المقيدة بها سابقا، ورقم هاتف محمول مسجل باسمها، وفي حال وجود أبناء في حضانتها، يجب إرفاق ما يثبت الحضانة قانونا، مثل حكم المحكمة، مع صور شهادات ميلاد الأبناء بالرقم القومي.

استخراج بطاقة تموين للمطلقة

وتشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون البيانات والحالة الاجتماعية محدثة، وصورة رسمية من قسيمة الطلاق المميكنة أو حكم الطلاق النهائي، بالإضافة إلى بيانات بطاقة التموين السابقة ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحبة الطلب.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الرابط.. 4 شروط

ضم الأبناء

وفي حالة وجود أبناء في حضانة المطلقة، يمكن تقديم المستندات التي تثبت صلة الأم بالأبناء وحالتهم القانونية، ومنها حكم الحضانة بحسب الحالة، وصور شهادات ميلاد الأبناء القصر موضحًا بها الرقم القومي.

خطوات الفصل الاجتماعي

ويمكن تقديم طلب الفصل الاجتماعي من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة أو مكتب التموين المختص، مع إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات واستكمال الإجراءات.

وتبدأ الاستفادة من المقررات التموينية والخبز بعد إصدار البطاقة الجديدة وتفعيلها، وليس بمجرد تقديم طلب الفصل.

فصل نفسي من بطاقة التموين

 

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة بسهولة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمات التموين.
- الضغط على خدمة "فصل نفسي".
- إدخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب إلكترونيًا.

خدمات بطاقة التموين المتاحة أونلاين

وتشمل الخدمات الإلكترونية المتاحة حاليًا عبر المنصة تحديث بيانات البطاقة التموينية، واستخراج بدل فاقد أو تالف، وتفعيل البطاقة الجديدة، ونقل من محافظة إلى أخرى وضم أفراد الأسرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية
- اختيار خدمة التموين.
- ثم الخدمة المطلوبة.
- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
- تسجيل بياناتك الشخصية.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة
 

تبدأ الخطوات بتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له، وتقديم نموذج طلب استخراج بطاقة جديدة مرفقًا بالمستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين.
- مستند يُثبت أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية وفقًا للضوابط المحددة.

خلال أسبوعين فقط: خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة من التقديم حتى الاستلام

بعد ذلك، يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية حالية لأي من أفراد الأسرة، ثم يُرسل النموذج إلى مركز الخدمة المختص من خلال سِرْكي التسليمات المعتمدة.

ويقوم مركز الخدمة بإدخال البيانات على النظام، ويتم خلال أسبوعين طباعة البطاقة الذكية ورقمها السري، ثم تُرسل البطاقة إلى مكتب التموين.

وأخيرًا، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين لاستلام البطاقة بعد التحقق من البيانات، ثم يذهب إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري الخاص بها لتفعيلها.

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