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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بطاقة التموين الجديدة 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها للمطلقة

بطاقة التموين الجديدة 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها للمطلقة
بطاقة التموين الجديدة 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها للمطلقة
ولاء عادل

تتصدر خدمات بطاقات التموين اهتمام المواطنين، خاصة مع الحاجة إلى استخراج بطاقة جديدة أو فصل أحد أفراد الأسرة من بطاقة قائمة. 

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الخدمات الخاصة بالبطاقات من خلال منصة مصر الرقمية، إلى جانب إمكانية الحصول عليها من مكاتب التموين التابعة لمحل الإقامة.

ومن بين الحالات التي يكثر بشأنها الاستفسار، إمكانية استخراج المطلقة بطاقة تموين مستقلة بعد الانفصال عن بطاقة الزوج، وكذلك موقف الأبناء الموجودين في حضانتها.

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

يبدأ استخراج بطاقة التموين بتقديم الطلب إلى مكتب التموين المختص، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، بحسب نوع الخدمة والحالة.

ويحتاج المواطن إلى تقديم المستندات التي تثبت بياناته ومحل إقامته والأشخاص المطلوب إدراجهم على البطاقة. وبعد مراجعة الأوراق وتسجيل البيانات، تبدأ إجراءات إصدار البطاقة.

وتستغرق عملية إصدار وطباعة البطاقة، وفق الإجراءات المشار إليها، نحو 15 إلى 20 يوم عمل تقريبًا، وبعد الانتهاء يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل تتضمن بيانات مرتبطة بالبطاقة وإجراءات تفعيلها.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة؟

تتحدد المستندات وفق سبب استخراج البطاقة والأفراد المطلوب إضافتهم، ومن بينها:

  • صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والمستفيدين.
  • صور شهادات ميلاد الأبناء المطلوب إدراجهم.
  • إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث لإثبات محل الإقامة.
  • قسيمة الزواج عند إضافة الزوجة.
  • مستندات إثبات الاستحقاق بالنسبة لبعض الحالات الاجتماعية.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب الطلب أو رب الأسرة، بحسب الخدمة.

ويجب التأكد من أن البيانات الموجودة في المستندات محدثة، خاصة الرقم القومي والحالة الاجتماعية والعنوان.

هل تستطيع المطلقة استخراج بطاقة تموين باسمها؟

نعم، يمكن للمطلقة التقدم للفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج السابق، تمهيدًا لاستخراج بطاقة مستقلة لها، مع إمكانية ضم الأبناء الذين تتولى حضانتهم وفق الضوابط المنظمة.

وتقدم المطلقة طلب الفصل إلى مكتب التموين المختص أو من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة، مع إرفاق المستندات التي تثبت حالتها الاجتماعية وبياناتها.

مستندات استخراج بطاقة تموين للمطلقة

تشمل المستندات المطلوبة للمطلقة، بحسب الحالة:

  • صورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون الحالة الاجتماعية محدثة.
  • صورة رسمية من قسيمة الطلاق المميكنة أو حكم الطلاق النهائي.
  • بيانات بطاقة التموين السابقة.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم صاحبة الطلب.

أما في حالة وجود أبناء في حضانتها، فيتم تقديم ما يثبت صلتها بهم ووضعهم القانوني، مثل حكم الحضانة عند انطباق الحالة، إلى جانب صور شهادات ميلاد الأبناء موضحًا بها الرقم القومي.

متى يستفيد الأبناء من بطاقة المطلقة؟

ضم الأبناء إلى بطاقة المطلقة لا يتم بمجرد تقديم طلب الفصل الاجتماعي، وإنما بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وإثبات أحقيتها في ضمهم وفق القواعد المنظمة.

كما أن الاستفادة من السلع التموينية والمقررات والخبز تبدأ بعد إصدار البطاقة وتفعيلها، وليس بمجرد تسجيل الطلب.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2026

يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين من خلال الخدمات الإلكترونية، بدلًا من التوجه إلى مكتب التموين في الحالات التي تسمح بها الخدمة.

وتبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «خدمات التموين»، وبعدها تحديد خدمة تحديث البيانات واستكمال المعلومات المطلوبة.

ويشمل ذلك إدخال الرقم القومي ورقم بطاقة التموين، وتسجيل بيانات محل الإقامة ورقم الهاتف المحمول، ثم مراجعة المعلومات وإرسال الطلب.

خدمات التموين المتاحة إلكترونيًا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من خدمات البطاقات عبر منصة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطن بإنجاز عدد من الإجراءات إلكترونيًا.

ومن أبرز الخدمات التي توفرها المنصة، بحسب الخدمة المتاحة للمواطن:

  • تحديث بيانات البطاقة.
  • استخراج بدل فاقد أو تالف.
  • تفعيل البطاقة الجديدة.
  • نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.
  • بعض خدمات ضم أفراد الأسرة.

ويتم الوصول إلى الخدمة من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «التموين» وتحديد الإجراء المطلوب واستكمال البيانات والشروط الخاصة به.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

تختلف إمكانية إضافة المواليد بحسب القرارات والقواعد المنظمة للخدمة، وفي حال إتاحة الخدمة وانطباق شروطها، يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

وتتضمن الإجراءات الدخول إلى حساب المواطن، ثم اختيار خدمات التموين، ومنها خدمة إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين على البطاقة.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطفل رباعيًا، والرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، وتحديد صلة القرابة، ثم اختيار «ضم الأبناء» وإرسال الطلب بعد مراجعة البيانات.

ما الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد؟

تتضمن المستندات التي قد ترتبط بطلب إضافة المواليد:

  • صورة بطاقة التموين.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • شهادة ميلاد الطفل أو صورة بطاقة الرقم القومي بحسب سنه.
  • مستندات باقي أفراد البطاقة عند طلبها.
  • المستندات التي تثبت الحالات الخاصة، مثل استشهاد الوالد.
  • مستندات إثبات الاستحقاق للحالات التي يشترط فيها ذلك، مثل كارت الخدمات المتكاملة أو معاش تكافل وكرامة.

ما أسباب وقف بطاقة التموين؟

قد تتوقف بطاقة التموين في بعض الحالات بعد مراجعة بيانات المستفيد ومدى انطباق شروط الدعم عليه.

ومن الحالات التي قد ترتبط بالوقف امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو أكثر من سيارة، وبعض حالات استيراد السيارات من الخارج.

كما يمكن أن ترتبط المراجعة بامتلاك شركات أو وجود تعاملات ضريبية وجمركية معينة، أو الإقامة في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى، أو سداد مصروفات تعليمية مرتفعة، إلى جانب حيازة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وفق القواعد المحددة.

حالات وقف البطاقة بشكل مؤقت

هناك حالات يكون فيها وقف البطاقة مرتبطًا باستمرار المخالفة، ومنها بعض حالات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وكذلك سرقة التيار الكهربائي أو الحصول على معاش دون استحقاق.

وفي هذه الحالات، لا يعني الوقف بالضرورة انتهاء الحق بشكل نهائي، إذ يرتبط رفعه بمعالجة سبب المخالفة واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك التصالح مع الجهات المختصة عندما يكون ذلك متاحًا قانونًا.

ولذلك، يفضل قبل تقديم أي طلب متعلق بالبطاقة التموينية التأكد من تحديث البيانات الشخصية، ومراجعة المستندات المطلوبة للخدمة، والتأكد من تسجيل رقم الهاتف بالطريقة المطلوبة لتجنب تعطل الإجراءات.

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