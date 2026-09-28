مدرب إنجلترا يدافع عن بيلينجهام بعد المشادة مع كوكوريلا

وجه توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، رسالة إلى جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، طالبه خلالها بالحفاظ على شخصيته الحماسية وانفعالاته داخل الملعب، مؤكدًا أن هذه الطاقة تمثل جزءًا من طريقة لعبه في المباريات الكبرى.

وتحدث المدرب الألماني عن بيلينجهام عقب خسارة إنجلترا أمام إسبانيا بنتيجة 3-2 على ملعب ويمبلي في دوري الأمم الأوروبية، مشيرًا إلى أن اللاعب يدخل المباريات بعقلية تنافسية عالية، ولا يسمح للعلاقات خارج الملعب بالتأثير على رغبته في تحقيق الفوز.

وظهر ذلك خلال مواجهة إسبانيا، عندما دخل بيلينجهام في مشادة مع مارك كوكوريلا عقب احتكاك بينهما، قبل أن يترك الواقعة سريعًا ويصنع هدف إنجلترا الذي سجله أنتوني جوردون.

ويرى توخيل أن بيلينجهام يستفيد من هذه الانفعالات في رفع مستوى تركيزه وحماسه، معتبرًا أن اللاعب يتحول إلى شخصية مختلفة بمجرد بدء المباراة، ويضع هدف الفوز فوق أي علاقات أو صداقات خارج الملعب.

وفي الوقت نفسه، لم يحسم توخيل موقف بيلينجهام من المشاركة أساسيًا أمام التشيك، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، رغم رغبته في الدفع باللاعب.

وأوضح مدرب إنجلترا أن ضغط المباريات مع ريال مدريد يثير مخاوف بشأن الحالة البدنية لبيلينجهام، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ بالتنسيق مع الجهاز الطبي وأخصائيي العلاج الطبيعي، لتجنب المخاطرة باللاعب.