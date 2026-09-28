مطبوعات بدون تفويض.. القبض على مالك مطبعة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة مطبعة "بدون ترخيص" بالقليوبية وبحوزته أكثر من 20 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول عن المطبعة، وضُبط بحوزته (أكثر من 20 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

