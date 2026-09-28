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الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد افتتاح منتدى مصر للتعدين ويتفقد أجنحة كبرى الشركات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في الاستقبال لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد سيادته جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برنامج الافتتاح تضمن عرض فيلم بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين"، أعقبه إلقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة بهذه المناسبة، ثم كلمة ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي". كما تم عرض فيلم تسجيلي عن منجم السكري، وشمل البرنامج كذلك كلمتي دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا - أفريقيا للمعادن والطاقة، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، أعقبهما عرض فيلم بعنوان (Open Blocks)، ثم كلمة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والخامات بمجموعة البنك الدولي، والتي تلاها بث مباشر من عدد من مواقع التعدين المختلفة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب  في مداخلته خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين؛ مؤكداً سيادته التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. 

      وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تفقد بعد ذلك معرض مصر للتعدين، حيث تفضل سيادته بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد سيادته أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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