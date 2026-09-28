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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المولات والعباسية.. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رشا عوني

يبحث المواطنون باستمرار عن أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي دون الحاجة للذهاب ساعات طويلة في السجل المدني، حيث وفرت وزارة الداخلية طرق حديثة لاستخراج بطاقة الرقم القومي سواء أونلاين أو استخراج البطاقة من المولات ومراكزها على مستوى الجمهورية .

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2026

وتوجد طريقتان أساسيتان لـ استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر، الأولى من خلال التوجه إلى السجل المدني وشراء استمارة البطاقة الشخصية وملء البيانات المطلوبة.

بينما الثانية عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية، وهي الطريقة التي توفر الوقت والجهد للمواطنين.

كما وفرت الوزارة خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي المستعجل عبر السيارات النموذجية والمراكز التجارية الكبرى؛ لتقليل فترات الانتظار وتسهيل الحصول على البطاقة خلال ساعات قليلة.

موقع زائد | كيفية استخراج بطاقة رقم قومي لعام 2025 بأسرع طريقة

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 

أسرع وقت لاستخراج بطاقة الرقم القومي في مصر هو خلال 20 إلى 60 دقيقة فقط، عبر مراكز الأحوال المدنية النموذجية (VIP) في كل من “المولات التجارية الكبرى” أو مقر “الأحوال المدنية في العباسية”، بتكلفة استمارة "فورية" تبلغ حوالي 800 جنيه، أو “عبر السيارات المتنقلة”.

اسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

يمكن استخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في نفس اليوم (فوري) في مصر عبر التوجه للمراكز النموذجية للأحوال المدنية (مثل العباسية أو المولات) بـ 800 جنيه، أو استلامها خلال ساعتين بـ 600 جنيه، أو 30 دقيقة بـ 515 جنيها.

ويجب تحرير محضر فقد، وشراء استمارة VIP/فورية، والتصوير المباشر. 

أسعار استمارة البطاقة الشخصية

  • الفئة الفورية: 800 جنيه – الاستلام فورًا من السيارة النموذجية.
  • فئة VIP إكسبريس: 515 جنيهًا – الاستلام خلال ساعتين.
  • الفئة الخاصة: 175 جنيهًا – الاستلام خلال 24 ساعة.
  • الفئة العاجلة: 125 جنيهًا – الاستلام خلال 3 أيام.
  • الفئة العادية: 50 جنيهًا – الاستلام خلال 15 يومًا.
  • 800 جنيه.. شروط وأسعار استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة 2024 - موقع بصراحة الإخباري

استخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

استخراج بطاقة الرقم القومي من مراكز السجل المدني بالمولات:

مثل (سيتي ستارز، كارفور المعادي، مكسيم مول) تسمح باستلام البطاقة خلال 24 ساعة برسوم إضافية (حوالي 185 جنيهًا) وتعمل لساعات أطول. 

استخراج بطاقة الرقم القومي من العباسبة

يمكنك الحصول على البطاقة خلال نصف ساعة بدفع رسوم مستعجلة (حوالي 315 جنيهًا). 

أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي من السيارة النموذجية

حجز عبر الخط الساخن (15340 أو 16582) لإرسال سيارة للمنزل، وتكون التكلفة حوالي 615 جنيهًا وتستلم البطاقة في نفس اليوم. 

استخراج بطاقة الرقم القومي من ماكينات السجل المدني الذكية:

متاحة في بعض الأماكن وتعمل على مدار الساعة وتوفر سرعة في الإنجاز.

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

  • التوجه لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر فقد البطاقة.
  • ، توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.
  • اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.
  • قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.
  • يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.
  • فى أسرع وقت.. تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي بدون ضامن

تجديد البطاقة أونلاين

ويمكن للمواطن تجديد البطاقة الشخصية عبر  البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية؛ حيث يتطلب الأمر تسجيل الدخول إلى الموقع، واختيار خدمات الأحوال المدنية، ثم الضغط على خيار تجديد بطاقة الرقم القومي. بعد ذلك، يتم ملء البيانات المطلوبة وتحديد وسيلة السداد الإلكتروني، سواء عبر البطاقات الائتمانية أو شبكات الدفع الإلكتروني، مع إمكانية استلام البطاقة في المنزل عبر البريد المصري.

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