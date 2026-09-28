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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال مدرب كبير ويسير بشكل جيد رغم الظروف

معتمد جمال
معتمد جمال
عبدالله هشام

أشاد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، بمعتمد جمال المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن استمراره مع القلعة البيضاء كان في صالح النادي، خاصة أنه نجح في الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال نصر إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم في برنامج «ستاد المحور»: «معتمد جمال مدرب كبير ومن أبناء نادي الزمالك، وسعيد بتتويجه بلقب الدوري في الموسم الماضي».

وأضاف: «رغم الظروف الصعبة، الزمالك يسير بشكل جيد في الدوري، وأثق أن الظروف سوف تتحسن، والزمالك يمتلك فريقًا جيدًا جدًا، وكل مركز يضم أكثر من لاعب مميز».

وتابع: «استمرار معتمد جمال مع الزمالك كان في صالح النادي لأنه حافظ على الفريق، والزمالك يجب أن يلعب دائمًا على المكسب، وعدم الانشغال بأي ظروف أخرى».

وأشاد نجم الزمالك السابق بجماهير القلعة البيضاء، قائلًا: «جمهور الزمالك في حتة لوحده، وهو الداعم الأول للفريق، ولن أنسى أول موسم لي مع الزمالك وكم الحب والدعم الذي حصلت عليه من الجماهير».

وعن حراسة المرمى، قال نصر إبراهيم: «المهدي سليمان متألق، وأداؤه فاجأني في الموسم الحالي، وأرى أنه الأجدر بحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي».

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