طلبوا مبلغا ماليا للإفراج.. زوجة سعد لمجرد تفجر مفاجأة عن حبس زوجها

خرجت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمتها عقب الحكم الاستئنافي الصادر بحقه في فرنسا، والذي قضى بسجنه 10 سنوات، مجددة تأكيدها على براءته، ومتحدثة عن مطالبات مالية قالت إن أسرتها تلقتها مقابل إطلاق سراحه.

وقالت غيثة العلاكي، عبر حسابها على "إنستجرام"، إن زوجها يقضي عقوبة بالسجن على جريمة تؤكد أنه لم يرتكبها، مشيرة إلى أن الأسرة قدمت للجهات المعنية ما لديها من أدلة، كما التزم سعد لمجرد طوال السنوات الماضية بالشروط القضائية المفروضة عليه.

وتطرقت زوجة الفنان المغربي إلى معلومات قالت إنها تتعلق بمطالبات مالية مقابل الإفراج عن زوجها، موضحة أن الأسرة أبلغت بأن عدم دفع الأموال سيؤدي إلى عودته للسجن، لكنها أكدت رفضها الاستجابة لهذه المطالبات.

كما تحدثت عن مزاعم تتعلق بمناقشة مبالغ مالية مقابل تغيير أقوال في القضية، معتبرة أن هذه المعلومات، التي قالت إن الأسرة قدمتها إلى السلطات، كان يجب التعامل معها بجدية وفحصها والتحقيق فيها بشكل كامل.

وأكدت العلاكي أن سعد لمجرد ظل لنحو 10 سنوات تحت الإشراف القضائي، وكان يحصل على التصاريح اللازمة للسفر ثم يعود إلى فرنسا، مشيرة إلى أن ذلك، من وجهة نظرها، يعكس مدى التزامه بالإجراءات القضائية وثقته في القضاء.

بداية الأزمة بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية

تعود بداية الأزمة إلى عام 2018، عندما تقدمت شابة فرنسية ببلاغ رسمي تتهم فيه سعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بمدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا، عقب سهرة جمعتهما هناك.

وتحركت السلطات الفرنسية وفتحت تحقيقا موسعا في الواقعة، قبل أن يتم توقيف الفنان المغربي والتحقيق معه لساعات طويلة، ثم الإفراج عنه لاحقا تحت شروط وإجراءات قضائية مشددة.

وتحولت القضية إلى واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات، ولكن أيضا بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سعد لمجرد في العالم العربي، حيث انقسم الجمهور بين من طالب بانتظار كلمة القضاء، ومن اعتبر أن الاتهامات أثرت بشكل مباشر على صورته الفنية ومسيرته.

اتهامات سعد لمجرد

وواصل سعد لمجرد نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا في أكثر من مناسبة تمسكه ببراءته، بينما عمل فريق دفاعه القانوني على تقديم دفوع وطعون للتشكيك في الرواية المقدمة ضده، في محاولة لإثبات عدم صحة الاتهامات.

واستمرت القضية في فرض ظلالها على حياته الفنية والشخصية، إذ واجه الفنان المغربي ضغوطا إعلامية وانتقادات حادة، كما ألغيت أو تعثرت بعض حفلاته في عدد من الدول، وسط مطالبات من بعض الجهات بمنعه من المشاركة في فعاليات فنية كبرى.

وحافظ سعد لمجرد على حضور قوي في الساحة الغنائية، مستندا إلى قاعدة جماهيرية واسعة دعمت استمراره وساندته طوال سنوات الأزمة.

وخلال تلك الفترة، طرح سعد لمجرد عددا من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة، كان أبرزها أغنية “من أول دقيقة” التي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وحققت انتشارا واسعا في الوطن العربي.