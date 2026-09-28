في ذكراه.. 6 نجوم جسدوا شخصية الزعيم جمال عبد الناصر

تحل اليوم ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقد استطاع عدد من الفنانين تقديم شخصيته على شاشة السينما أو التليفزيون وكل منهم قدم الشخصية بشكل مختلف، وفيما يلي نستعرض أهم الفنانين الذين قدموا شخصية ناصر.

أحمد زكي

يعتبر احمد زكى من أنجح الفنان الذين قدموا شخصية جمال عبد الناصر رغم أن ملامح وجهه بعيدة عن الزعيم، إلا أن موهبته وخبرته جعلته ينجح فى فيلم «ناصر 56» للمخرج محمد فاضل.

ولم ينشغل أحمد زكي أثناء تجسيده دور جمال عبد الناصر بأن يصل إلى درجة كبيرة من التشابه في الشكل، ولكنه حرص أكثر على الروح وإظهار الجوانب الإنسانية من حياة الزعيم الراحل

رياض الخولي

بينما جسد رياض الخولى شخصية جمال عبد الناصر في مسلسل «أم كلثوم» للمخرجة إنعام محمد على، واعتمد "الخولى" في الشخصية على اللعب على طريقة المشية الخاصة بالزعيم وتعبيرات الوجه.

خالد الصاوي

كما قدم خالد الصاوي في بداياته الفنية دور الزعيم الراحل، من خلال أحداث فيلم "جمال عبدالناصر"، وركز الفيلم على استعداد الضباط الأحرار للقيم بثورة يوليو 1952، حتى وفاته في 28 سبتمبر 1970، وشاركه بطولة الفيلم عبلة كامل، هشام سليم، رياض الخولي، والفيلم من تأليف وإخراج أنور القوادري.

مجدي كامل

وجسد مجدي كامل، شخصية عبد الناصر في عملين مختلفين، إذ قام بآداء شخصية ناصر من خلال أحداث مسلسل "العندليب"، وبعد نجاحه في تقديم الشخصية، قدمها للمرة الثانية في مسلسل "ناصر"، الذي يتناول قصة حياة الزعيم الراحل.

جمال سليمان

أما جمال سيلمان قدم شخصية الزعيم الراحل فى فيلم «صديق العمر» الذى يعتبر من أكثر الاعمال الفنية التى تناولت تفاصيل حياة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعلاقتة بمجلس قيادة الثورة والذى تم إنتاجه عام 2014.

وتناول تفاصيل الصداقة بين عبد الناصر، والمشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية الذى جسده باسم سمرة، مرورا بالمراحل التى أدت إلى الوصول لرئاسة مصر بعد تحرك الضباط الأحرار فى عام 1952 وحتى نكسة عام 1967.

ياسر المصري

وأخير جسد الفنان الاردنى ياسر المصرى دور الزعيم جمال عبد الناصر من خلال مسلسل الجماعة 2 عام 2017، واشاد النقاد بادائه التمثيلى وتجسيده للشخصية.

ونال المصري إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد شخصة ناصر، سواء في الملامح أو في الحركات، أو في نبرة الصوت.