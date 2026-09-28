قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في غير السفر؟.. الإفتاء توضح الحالات
سكن لكل المصريين 9.. اليوم بدء حجز 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين كليات جامعة الأزهر حتى 2 أكتوبر
بعد 20 عامًا من الصراع.. ميسي ورونالدو أمام السباق الأخير.. من يكتب اسمه على الهدف الألف؟
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026
القاهرة 32 وأمطار بالساحل والصحراء الغربية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان
التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زواج وطلاق أحمد رمزي من نجوى فؤاد في 21 يوما

أحمد رمزي
أحمد رمزي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم 28 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي، الذي ولد بمحافظة الإسكندرية في 23 مارس عام 1930، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، واشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل فى أفلامه.

أحمد رمزي وحياته

ولد أحمد رمزي، لأب يعمل طبيبا هو محمود بيومي، وأم إسكتلندية، وعشق الفن من خلال صديق عمره الفنان عمر الشريف الذي رشحه في أول عمل سينمائي وهو فيلم (أيامنا الحلوة) مع فاتن حمامة وعبد الحليم حافظ وعمر الشريف.

وبدأ أحمد رمزي، مشواره الفني من خلال فيلم "أيامنا الحلوة " وشارك عمر الشريف وعبد الحليم حافظ بطولته لتنهال عليه عشرات العروض السينمائية ويصبح واحدًا من أهم نجوم السينما المصرية.

اشتهر أحمد رمزي، وذاع صيته وأصبح فتى الشاشة الأول بلا منازع، وتوالت عليه الأعمال السينمائية حتى أنه في عام 1956 قدم للسينما المصرية 8 أفلام دفعة واحدة، حتى كان يصور 3 أفلام في وقت واحد.

أحمد رمزي ونجوى فؤاد

وعن زواجه من الفنانة نجوى فؤاد قال أحمد رمزي في أحد حواراته الفنية: «تزوجنا وتركنا بعضنا بعد 21 يوما من عقد القران، فأنا من البداية تزوجتها بسبب الصحفي كمال الملاخ واكتشفت بعد 10 سنوات من زواجي بها أنه كان داخل في مراهنة مع بديع سربية (رئيس تحرير مجلة الموعد) على أنه يستطيع أن يزوجني نجوي فؤاد».

وأضاف أحمد رمزي: «ما حدث أنني ذهبت يوما إلى الاستديو فقال لي مساعدي الخاص (عم فلفل) إن الملاخ اتصل بي 40 مرة ويريدني في مكتبه، فذهبت إليه وقال لي بسبب الخلاف الذي حدث بينك وبين أحمد فؤاد حسن أمس في منزل نجوي فؤاد خرج ومر علي كل الصحف وأبلغهم أن رمزي كان في منزل نجوي فؤاد وسينشر الخبر غدا في كل الصحف وستكون فضيحتك كبيرة».

وتابع أحمد رمزي، وعندما وجدني غير مهتم قال: أعرف أنك لا تفرق معك كثيرا لأن زوجتك لا تقرأ الصحف العربية ولكن نجوي فؤاد سيلحق بها أذى كبير، وقال لي إذا كنت بالفعل بتحبها وتخاف عليها تزوجها.. فوافقت علي الزواج منها حفاظا علي سمعتها حيث لن تتم إجراءات الزفاف وتم الطلاق بعد عقد القران ب 21 يوما.

ذكرى وفاة الفنان أحمد رمزي الفنان أحمد رمزي أحمد رمزي أعمال أحمد رمزي أفلام أحمد رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

الارصاد

خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

ترشيحاتنا

جراحة مركز أورام طنطا

انجاز جراحي.. فريق طبي ينجح في استئصال ورم بالغدة الكظرية لطفل بطنطا

«أنا سفير بلدي».. ورشة فنية بالمتحف بالأقصر احتفالا باليوم العالمي للسياحة

أنا سفير بلدي.. ورشة فنية بمتحف الأقصر احتفالا باليوم العالمي للسياحة

مخالفات البناء

محافظ الغربية يوجه بوقف 18 حالة تعد على الزراعات

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد