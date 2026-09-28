عودة الإسكندرية السينمائي إلى الثقافة.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات

شهد اجتماع اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات والاحتفاليات الثقافية والفنية، الذي عقد خلال الساعات الأخيرة، مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمهرجانات الفنية والثقافية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات.

اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات

وتضمنت أبرز القرارات والتوصيات التي انتهى إليها الاجتماع إعادة مهرجان الإسكندرية السينمائي تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك لحين استقرار أوضاع جمعية الكتاب والفنانين.

كما تقرر العمل على عودة جميع المهرجانات التي توقفت خلال الفترة الماضية، ومن بينها مهرجانات بورسعيد والعين السخنة وأسوان والأقصر والإسماعيلية.

وفيما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ناقش الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالدورة المقبلة، حيث تقرر العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالمعرض، يتيح للجمهور التعرف على أسعار التذاكر والفعاليات المختلفة، إلى جانب تسهيل عملية حجز التذاكر.

كما أكدت اللجنة تقديم دعم الدولة الكامل لإنجاح الدورة المقبلة من معرض الكتاب، مع العمل على تدعيم المعرض بأحدث أساليب الرقمنة والتطورات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير تجربة الزائر ومواكبة التطور الذي تشهده معارض الكتاب العالمية.

ويأتي ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واللجنة العليا لتنظيم المهرجانات والاحتفاليات الثقافية والفنية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وناقشت الاجتماعات عددا من الملفات وخطط وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث آليات تطوير الفعاليات الثقافية والفنية وتعزيز حضورها بما يتناسب مع التطورات الحالية.