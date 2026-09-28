قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي يرفض مغادرة نيويورك.. إيران تنتظر الكلمة الأخيرة من ترامب بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز
أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر
التعليم تعلن موعد تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية
عمر كمال: الأهلي رفض عرضا من بيراميدز بـ30 مليون جنيه.. وزعلت جدا
خففوا من حدة ضرباتكم.. ترامب يكشف ما دار مع زيلينسكي بشأن روسيا
الشناوي في مرمى الاتهامات.. دردشة ودية تفجر أزمته مع حسام حسن وحارس بيراميدز السبب
56 سنة على رحيله.. ماذا فعل جمال عبد الناصر خلال 14 عاما في حكم مصر؟
أسعار العملات العربية في البنوك الآن
إصابة شاب بنزيف في المخ بحادث تصادم دراجة نارية وترويسكل بالفيوم
حرام عليكم.. 3 شباب يعتدون على مسن ويستولون على أمواله بالقوة.. وفتاتان تتدخلان لإنقاذه
مفاجأة في صربيا.. فوتشيتش يستقيل ويفتح الباب لانتخابات رئاسية مبكرة
فضل قراءة سورة السجدة قبل النوم.. 3 بشارات لا تغفلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطاع الصيادلة يواجه أزمة| غلق 1500 صيدلية.. و2% زيادة في هامش الربح غير كافية

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

كشف الدكتور محمد عابدين، عضو شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تحديات اقتصادية تواجه أصحاب الصيدليات في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 1500 صيدلي أقدموا على تسليم تراخيص صيدلياتهم وإغلاقها طواعية خلال السنوات الثلاث الماضية، والاتجاه إلى أنشطة تجارية أخرى في ظل الخسائر التي تعرضوا لها.

 السيولة ورأس المال العامل

وأوضح عابدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصيدليات تواجه ما وصفه بـ«الفجوة التسعيرية»، والتي تؤثر بشكل مباشر على السيولة ورأس المال العامل.

الفجوة التسعيرية تضغط على الصيدليات

وأشار عضو شعبة الصيادلة إلى أن الصيدلية التي تحقق مبيعات شهرية تصل إلى نحو 300 ألف جنيه قد تتعرض لخسارة تتراوح بين 5% و7% من قيمة مخزونها الدوائي، نتيجة الفارق بين أسعار شراء الأدوية الجديدة وأسعار المخزون السابق.

وأوضح أن الصيدلي قد يضطر إلى تحمل جزء من هذا الفارق من أمواله الخاصة، وهو ما ينعكس على السيولة المتاحة للصيدلية ويؤدي، بحسب تقديره، إلى خسائر سنوية قد تصل إلى نحو 240 ألف جنيه في بعض الحالات.

انتقادات لزيادة هامش الربح 2%

وانتقد عابدين ما وصفه بضعف التنسيق مع الغرف التجارية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع، متطرقًا إلى القرار رقم 480 لسنة 2026.

وقال إن زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 2% لا تكفي لمعالجة التحديات الحالية، معتبرًا أن النسبة المطلوبة يجب ألا تقل عن 5%، بما يساعد على تقليص الفارق بين هامش الربح الإجمالي وصافي العائد بعد تحمل تكاليف التشغيل والإيجارات وأجور العاملين.

تحذير من تكدس خريجي الصيدلة

وتطرق الحوار إلى أزمة تزايد أعداد خريجي كليات الصيدلة مقارنة بالقدرة الاستيعابية لسوق العمل، وما ترتب على ذلك من زيادة أعداد الصيدليات وتراجع فرص العمل المتاحة في القطاع.

وأعرب عابدين عن دعمه لتوجه وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية نحو ربط التكليف بالاحتياج الفعلي، داعيًا الخريجين الجدد إلى عدم حصر مستقبلهم المهني في العمل داخل الصيدليات، والبحث عن فرص أخرى يمكنهم الاستفادة خلالها من خبراتهم العلمية.

وأشار إلى عدد من المجالات التي يمكن لخريجي الصيدلة التوجه إليها، من بينها التصنيع الدوائي، والتصدير، وصناعة مستحضرات التجميل وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمجال.

مطالب بحلول من داخل القطاع

واختتم عضو شعبة الصيادلة حديثه بالمطالبة بإعادة النظر في هوامش ربح الصيادلة، وسرعة تطبيق أي تعديلات جديدة على التشغيلات الدوائية، مؤكدًا أن معالجة مشكلات القطاع تحتاج إلى حلول عملية تراعي أوضاع الصيدليات وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار سوق الدواء.

وشدد على أهمية أن تأتي معالجة الأزمة من خلال تنظيم القطاع وتطوير آليات العمل داخله، دون تحميل الدولة أعباء اقتصادية إضافية.

الفجوة التسعيرية الصيدلة الصيدليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

اللواء محمد الغباري

إعلان حرب أم تعبئة عامة.. خبير يكشف تفاصيل تفويض الرئيس السيسي وزير الدفاع ببعض اختصاصاته

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام

اسعار السبائك الذهب اليوم

أسعار السبائك الذهب والجنيهات كل الأوزان.. كم سعر السبيكة 10 جرام الآن؟

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

من 1 لـ100 جرام.. أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد بعد التراجع

الشناوي والعميد

الأهلي لـ حسام حسن واتحاد الكرة : إما الاعتذار أو التصعيد

ترشيحاتنا

برنامج واحد من الناس

وش الصبح يكشف الحكاية.. كفيفة تدخل عالم التصوير وتكسر القواعد

الأدوية

قطاع الصيادلة يواجه أزمة| غلق 1500 صيدلية.. و2% زيادة في هامش الربح غير كافية

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنعى أحمد الزند: الخلافات لم تمس الود والتقدير المتبادل

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد