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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إدارة الغذاء والدواء تسحب أقراص الغدة الدرقية لهذا السبب

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
هاجر هانئ

تم رفع تصنيف قرار سحب دواء لـ الغدة الدرقية في الولايات المتحدة إلى "الفئة الأولى" (Class I) -وهي أعلى درجات الخطورة لدى إدارة الغذاء والدواء (FDA)- وذلك بعد أن أظهرت الفحوصات أن دفعة محددة من الأقراص قد تكون ذات "فعالية مفرطة"؛ مما يعني أن الدواء قد يحتوي على كمية من هرمون الغدة الدرقية تفوق المقدار المُحدد.

دواء الغدة الدرقية شديد الفعالية


يشمل قرار السحب أقراص الغدة الدرقية (بتركيز 30 ملغ، وفقاً لدستور الأدوية الأمريكي USP) التي تنتجها شركة "فيتروفياز ثيرابيوتيكس" (Vitruvias Therapeutics Inc). ويعني تصنيف "الفئة الأولى" (Class I) الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وجود احتمال معقول بأن يؤدي استخدام المنتج المسحوب إلى عواقب صحية خطيرة. وكانت الشركة قد أعلنت عن قرار السحب الطوعي في 21 أغسطس 2026، بينما نشرت إدارة الغذاء والدواء إشعار السحب في 24 أغسطس.

من المهم الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يشمل سحب جميع أدوية الغدة الدرقية، بل يقتصر على تشغيلة محددة من أقراص الغدة الدرقية (Thyroid Tablets, USP 30 mg) التي تنتجها شركة "فيتروفياز ثيرابيوتيكس" (Vitruvias Therapeutics). ويمكن للمرضى التحقق من عبوات أدويتهم بحثاً عن هذه التفاصيل:

المنتج: أقراص الغدة الدرقية (Thyroid Tablets)، عيار 30 ملغ (وفقاً لدستور الأدوية الأمريكي USP)

رمز الدواء الوطني (NDC): 69680-166-00

رقم التشغيلة: 504950

تاريخ الانتهاء: 30 سبتمبر 2026

عدد الوحدات المُفرَج عنها: 3,655 وحدة

عدد الوحدات المُباعة: 1,955 وحدة

تم توزيع التشغيلة المعنية عبر الحسابات المباشرة لشركة "فيتروفياز ثيرابيوتيكس" (Vitruvias Therapeutics) في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الفترة ما بين 31 يناير و30 سبتمبر 2025.

ما سبب القلق بشأن دواء الغدة الدرقية هذا؟

تتطلب هرمونات الغدة الدرقية تحديداً دقيقاً للجرعات. تحتوي الأقراص المشمولة في قرار السحب على مادتي "ليفوتيروكسين" (T4) و"ليوثايرونين" (T3)، وتُستخدم لعلاج قصور الغدة الدرقية، وهي حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية كميات كافية من الهرمونات. وإذا حصل الشخص على كمية من هرمون الغدة الدرقية تفوق حاجة جسمه، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية. ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تشمل الأعراض المحتملة المرتبطة بالتعرض المفرط لهرمون الغدة الدرقية: فقدان الوزن، وعدم تحمل الحرارة، والإرهاق، والتوتر العصبي، وضعف العضلات، وارتفاع ضغط الدم، وألم الصدر، وتسارع ضربات القلب، واضطرابات نظم القلب.

وتُعد هذه المخاطر بالغة الأهمية بالنسبة لكبار السن والنساء الحوامل والرضع، لا سيما عند استمرار التعرض للهرمون لفترة طويلة. إذ يمكن أن تؤثر زيادة هرمون الغدة الدرقية لدى كبار السن على القلب، في حين ارتبط الإفراط في العلاج أثناء الحمل بمضاعفات تصيب الأم والجنين. أما لدى الرضع، فقد يؤثر التعرض المفرط لهرمون الغدة الدرقية على النمو والتطور.

هل ينبغي للمرضى التوقف عن تناول الدواء؟

هنا يتعين على المرضى توخي الحذر الشديد؛ إذ لا تنصح إدارة الغذاء والدواء (FDA) ولا الشركة المصنعة المرضى بالتوقف ببساطة عن تناول الدواء المشمول بقرار السحب من تلقاء أنفسهم. لذا، ينبغي على أي شخص بحوزته عبوة تحمل رقم التشغيلة (Lot) 504950 التواصل مع طبيبه أو مقدم الرعاية الصحية للحصول على التوجيهات اللازمة، والحصول على وصفة طبية بديلة إذا كان ذلك مناسباً. كما أن تغيير دواء الغدة الدرقية فجأة ودون استشارة طبية قد يؤدي إلى مشكلات صحية، نظراً لأن عملية تعويض هرمون الغدة الدرقية تتطلب إدارة دقيقة وحذرة. وتوصي إدارة الغذاء والدواء بالتحقق من رقم التشغيلة بدلاً من افتراض أن جميع أقراص الغدة الدرقية متأثرة بهذا الأمر.

صرحت شركة "فيتروفياز ثيرابيوتيكس" (Vitruvias Therapeutics) بأنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن أحداث ضارة مرتبطة بالمنتجات المشمولة بقرار السحب وقت الإعلان عنه. وتعمل الشركة حالياً على التواصل مع تجار الجملة واتخاذ الترتيبات اللازمة لسحب المنتجات المعنية وإتلافها.

أما بالنسبة للمرضى، فالرسالة الأساسية بسيطة: افحص العبوة قبل الشعور بالقلق؛ إذ يقتصر قرار السحب على دفعة إنتاجية محددة. فإذا كان رقم الدفعة هو "504950"، يرجى استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي تغيير في الخطة العلاجية.

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