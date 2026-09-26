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بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة.. أهم توصيات لـ ربات البيوت من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة
أسماء عبد الحفيظ

مع انتهاء فصل الصيف وانخفاض درجات الحرارة، قد تعتقد بعض ربات البيوت أن وضع الأطعمة في باب الثلاجة لم يعد يمثل مشكلة، لكن مكان تخزين الطعام داخل الثلاجة يظل مهمًا للحفاظ على جودته وسلامته.

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

وباب الثلاجة من أكثر الأماكن التي تتعرض لتغير درجة الحرارة بسبب فتحه وإغلاقه باستمرار، لذلك لا يُفضل وضع الأطعمة شديدة التلف فيه، حتى لو كانت الثلاجة نفسها مضبوطة على درجة حرارة مناسبة.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحفاظ على درجة حرارة الثلاجة عند 4 درجات مئوية أو أقل، كما تنصح بوضع البيض على رف داخل الثلاجة بدلًا من الباب بسبب تغير درجة الحرارة فيه.

1. البيض

من أشهر الأطعمة التي يفضل عدم تخزينها في باب الثلاجة.

قد تحتوي قشرة البيض على بكتيريا مثل السالمونيلا، ولذلك فإن الحفاظ عليه في درجة حرارة باردة ومستقرة مهم لتقليل فرص نمو البكتيريا.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحفظ البيض في عبوته الأصلية وعلى رف داخل الثلاجة، وليس في الباب، واستخدامه خلال نحو 3 أسابيع للحصول على أفضل جودة.

2. اللبن

وضع عبوة اللبن في باب الثلاجة قد يبدو عمليًا، لكن تكرار فتح الباب يؤدي إلى تعرضها لتغيرات متكررة في درجة الحرارة.

وبما أن اللبن من الأطعمة سريعة التلف، فالأفضل وضعه في الجزء الداخلي من الثلاجة، حيث تكون درجة الحرارة أكثر استقرارًا.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحفظ اللبن ومنتجاته عند 4 درجات مئوية أو أقل.

بعد انتهاء الصيف.. 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة 

3. الزبادي

الزبادي أيضًا من منتجات الألبان التي تحتاج إلى التبريد المستمر.

وعلى الرغم من أن وضع عبوات الزبادي في الباب يوفر مساحة على الأرفف، فإن وضعها في الجزء الداخلي من الثلاجة يساعد على تقليل تعرضها لتذبذب الحرارة الناتج عن فتح الباب بشكل متكرر.

4. الجبن الطري

الجبن الطري ومنتجات الألبان الطازجة تحتاج إلى التبريد المستمر، لذلك لا يفضل وضعها في مكان تتغير حرارته باستمرار.

والأفضل حفظها داخل الثلاجة في عبوة مغلقة، مع الالتزام بتعليمات التخزين المدونة على العبوة.

كما يجب الانتباه إلى أن بعض أنواع الجبن المصنوعة من الحليب غير المبستر قد تحمل مخاطر أكبر لبعض الفئات، لذلك يجب التأكد من بيانات المنتج وطريقة تصنيعه.

5. بقايا الطعام المطهية

لو عندكِ بقايا مكرونة أو أرز أو لحوم أو أطعمة مطهية، لا تجعلي باب الثلاجة مكانها الدائم.

الأفضل وضعها في عبوات مغلقة وعلى رف داخلي، مع تبريدها سريعًا بعد الانتهاء من تناول الطعام.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتبريد الأطعمة التي تحتاج إلى التبريد خلال ساعتين من الطهي أو الشراء، وتقليل هذه المدة إلى ساعة واحدة إذا تجاوزت درجة الحرارة الخارجية نحو 32 درجة مئوية.

6. اللحوم والدواجن المطهية

اللحوم والدواجن المطهية من الأطعمة سريعة التلف، ولذلك تحتاج إلى درجة حرارة ثابتة ومنخفضة.

لا يفضل تخزينها في باب الثلاجة، خاصة إذا كان الباب يفتح عشرات المرات خلال اليوم.

ويجب وضعها في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة، مع عدم تركها خارج التبريد لفترة طويلة قبل تخزينها.

7. الأسماك والمأكولات البحرية

الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة من أكثر الأطعمة حساسية لدرجات الحرارة غير المناسبة.

لذلك لا يعتبر باب الثلاجة المكان المثالي لتخزينها، والأفضل وضعها في أبرد جزء مناسب من الثلاجة مع إحكام تغليفها لمنع تسرب السوائل إلى الأطعمة الأخرى.

وتشدد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ضرورة حفظ المأكولات البحرية وغيرها من الأطعمة سريعة التلف في درجات حرارة آمنة، لأن عدم التبريد المناسب قد يسمح بنمو البكتيريا المسببة للأمراض.

إيه اللي ينفع يتحط في باب الثلاجة؟

باب الثلاجة مناسب أكثر للأطعمة والمشروبات الأقل حساسية لتذبذب الحرارة، وفق تصميم الثلاجة وتعليمات الشركة المصنعة.

ويمكن الاستفادة من الرفوف الموجودة في الباب للمشروبات وبعض المنتجات التي لا تتطلب درجة حرارة شديدة الثبات، بدلًا من استخدامها للأطعمة الأكثر سرعة في التلف.

لكن الأهم أن كل الأطعمة التي تحتاج إلى تبريد يجب أن تظل عند درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل، ويمكن استخدام ترمومتر خاص بالثلاجة للتأكد من ذلك بدلًا من الاعتماد على إحساس اليد بالبرودة.

خطأ آخر.. تكديس الثلاجة

حتى مع وضع الطعام في المكان الصحيح، لا يفضل ملء الثلاجة بشكل مبالغ فيه.

تحتاج الثلاجة إلى مساحة تسمح بمرور الهواء البارد حول الأطعمة، ولذلك تنصح إدارة الغذاء والدواء بعدم تكديسها بصورة تمنع دوران الهواء.

كما يجب تنظيف أي سوائل مسكوبة فورًا، خصوصًا إذا كانت ناتجة عن اللحوم أو الدواجن النيئة، لتقليل فرص انتقال التلوث إلى أطعمة أخرى.

7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة بعد انتهاء الصيف بعد انتهاء الصيف 7 أطعمة لا تحفظيها في باب الثلاجة

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