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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثيرون أن باب الثلاجة هو المكان المناسب لحفظ معظم الأطعمة والمشروبات، خاصة أنه يحتوي على أرفف مخصصة للزجاجات والعبوات، لكن الحقيقة أن درجة الحرارة في باب الثلاجة تكون أكثر تعرضًا للتغير بسبب فتح الباب وغلقه باستمرار، ما يجعل بعض الأطعمة غير مناسبة للتخزين فيه.

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة 

وقد يؤدي وضع بعض الأطعمة في المكان الخطأ إلى سرعة تلفها أو فقدان جودتها، لذلك من المهم معرفة أين تحفظ الأطعمة داخل الثلاجة بطريقة صحيحة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

1- البيض

رغم أن بعض الثلاجات تحتوي على مكان مخصص للبيض في الباب، فإن حفظه هناك ليس الخيار الأفضل. ففتح الباب باستمرار يعرض البيض لتغيرات متكررة في درجة الحرارة.

ويُفضل وضع البيض في عبوته الأصلية داخل أحد أرفف الثلاجة الداخلية، حيث تكون درجة الحرارة أكثر استقرارًا، كما تساعد العبوة على حماية القشرة من الروائح الموجودة داخل الثلاجة.

2- الحليب

يضع كثيرون عبوة الحليب في باب الثلاجة لسهولة الوصول إليها، لكن هذا المكان قد لا يكون الأفضل، خصوصًا إذا كان الباب يُفتح كثيرًا على مدار اليوم.

ويُفضل حفظ الحليب على رف داخلي في الثلاجة، لأن درجة الحرارة تكون أكثر استقرارًا مقارنة بالباب، ما يساعد على الحفاظ على جودته لفترة أطول، مع ضرورة الالتزام بتاريخ الصلاحية وتعليمات التخزين الموجودة على العبوة.

3- اللحوم والدواجن النيئة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

لا ينبغي وضع اللحوم أو الدواجن النيئة في باب الثلاجة، لأن هذا الجزء يتعرض لتقلبات في الحرارة، كما أن تسرب السوائل منها قد يؤدي إلى تلوث أطعمة أخرى.

المكان الأفضل هو الرف السفلي داخل الثلاجة، مع وضع اللحوم في عبوة محكمة الغلق أو طبق مغلق لمنع تسرب السوائل إلى باقي الأطعمة.

4- الجبن الطري

بعض أنواع الجبن الطري ومنتجات الألبان الحساسة تحتاج إلى درجة حرارة مستقرة للحفاظ على جودتها. لذلك لا يُفضل وضعها في باب الثلاجة، خاصة إذا كانت الثلاجة تُفتح بشكل متكرر.

يمكن وضعها على رف داخلي مناسب، مع إغلاق العبوة جيدًا بعد كل استخدام، وعدم تركها مكشوفة حتى لا تمتص روائح الأطعمة الأخرى.

5- الأطعمة المطهية وبقايا الطعام

قد يبدو باب الثلاجة مكانًا عمليًا لوضع علب الطعام المطهو، لكنه ليس الخيار الأفضل. بقايا الطعام تحتاج إلى تبريد مناسب ومستقر، لذلك يفضل وضعها في أرفف الثلاجة الداخلية داخل أوعية ضحلة ومحكمة الغلق.

كما يجب عدم ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترات طويلة قبل تخزينه، مع مراعاة إرشادات سلامة الغذاء الخاصة بالتبريد وإعادة التسخين.

ماذا يوضع في باب الثلاجة؟

يُعد باب الثلاجة مناسبًا نسبيًا للأطعمة والمشروبات التي تتحمل تغيرات الحرارة المتكررة، مثل بعض المشروبات والصلصات والمخللات والتوابل التي تنص عبواتها على حفظها مبردة بعد الفتح.

الثلاجة باب الثلاجة 5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة درجة الحرارة الأطعمة

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5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
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