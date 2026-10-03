مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية

تتواصل اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 منافسات كرة القدم في مختلف ملاعب العالم وسط جدول حافل بالمواجهات المنتظرة على مدار اليوم وسط اهتمام جماهيري بمتابعة أبرز المواجهات العربية والأوروبية والدولية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهات كأس الخليج التي تشهد لقاء السعودية أمام قطر إلى جانب مباراة الإمارات ضد عمان فيما تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية بعدد من المواجهات القوية أبرزها صدام إسبانيا مع التشيك ومباراة كرواتيا أمام إنجلترا.

مواعيد مباريات كأس الخليج والقنوات الناقلة

السعودية × قطر – 6 مساء على قناة الكأس القطرية.

الإمارات × عمان – 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

فنلندا × ألبانيا – 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3.

كرواتيا × إنجلترا – 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

بيلاروسيا × سان مارينو – 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

إستونيا × لوكسمبورج – 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

آيسلندا × بلغاريا – 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

إسبانيا × التشيك – 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مقدونيا الشمالية × إسكتلندا – 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

سويسرا × سلوفينيا – 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد المباريات الودية

الهند × البرازيل – 5 مساء.

روسيا × ناميبيا – 6 مساء.

كندا × بيرو – 9 مساء.

الكاميرون × كوت ديفوار – 10 مساء.

تونس × مالي – 10 مساء.

الأرجنتين × بوركينا فاسو – 3 صباحا.

الولايات المتحدة الأمريكية × المكسيك – 5 صباحا.