رامي صبري يكشف سبب حذف بوست مشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية

نشر الفنان رامي صبري تعليقا جديدا يكشف فيه سبب حذفه البوست الخاص بمشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية.

وقال رامي صبري : "تم حذف بوست الأوبرا لأسباب عرفتها حالًا، مكنتش أعرفها فعلًا، لأني كنت مسافر ولا زلت، علشان عندي حفلات خارج مصر وفي خلفيات عرفتها بعد ما قررت مشاركتي في المهرجان، وفيه فيديو لرئيس الأوبرا المصرية، لا يصح إنه ينزل عن الفنانين والنجوم، ولا يصح إنه يتقال.

وأضاف رامي صبري : "لما شفته، قررت أتراجع وأنضم إلى الفنانين والموسيقيين.

وكل الاحترام للأوبرا المصرية، بعيدًا عن اللي قلته. وأنا بأعتذر تضامنًا مع الفنانين الكبار والموسيقيين".

من ناحية أخرى فاجئ الفنان رامي صبري، جمهوره، بحذف منشوره الداعم لمهرجان الموسيقى العربية، الذي أعلن فيه استعداده للمشاركة فيه.

وجاء قرار رامي صبري، بعد مرور ساعة على المنشور الذي كتبه عبر فيسبوك وانستجرام وانتشر بشكل واسع في غضون دقائق.

جاء ذلك بعدما أعلن الفنان رامي صبري مشاركته في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، مؤكدًا اعتزازه بالمهرجان ومكانته الفنية، باعتباره خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

وكتب رامي صبري عبر حسابه على فيسبوك: "أنا خريج المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون فأنا اعلم قدر ومكانة مهرجان الموسيقى العربية ولذلك أعلن مشاركتي في المهرجان هذا العام واضع نفسي تحت تصرف دار الأوبرا المصرية العريقة".

أعمال رامي صبري

وكان رامي صبري، طرح ألبومه «القمر 13» في موسم الصيف، ويضم 13 تجربة غنائية متكاملة تنوعت بين الرومانسي والدرامي وإيقاعات المقسوم والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تثبت تطور المشروع الفني لرامي صبري.

ألبوم «القمر» 13

ويضم ألبوم «القمر» 13 أغنية متنوعة، استهلها رامي صبري بأغنية «بفرحك وإنت تزعلني» من كلمات حازم إكس، وألحانه، وتوزيع كولوبكس، تليها «اسمعيني» من كلمات غنيم، وألحان مدين، وتوزيع أحمد أمين، ثم «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، و«قصة حب» من كلمات رمضان محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز، وألحان تيام علي، وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد أمين.

كما يضم الألبوم أغنيات «القمر» من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الخضري، وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، و«فلّتة» من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري، وتوزيع عادل حقي، و«لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف، وألحان وتوزيع رامي صبري، إلى جانب «خليكي هنا» من كلمات عليم، وألحان مدين، وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو، وألحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، ويختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين، وألحان أحمد حسين، وتوزيع أسامة الهندي.