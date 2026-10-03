كريم عبد العزيز يحتفل بالعرض الخاص لفيلم مطلوب عائليا.. الثلاثاء المقبل

يحتفل أبطال فيلم “مطلوب عائليا” فى العرض الخاص يوم الثلاثاء المقبل وسط حضورا عدد كبير من النجوم وصناع العمل داخل إحدى سينمات مدينة أكتوبر.

وشهدت مدينة دبي إقامة العرض الخاص لفيلم «مطلوب عائليًا»، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، وذلك بالتزامن مع استعداد العمل للانطلاق في دور العرض السينمائية بالخليج، بعد إعلان عرضه للجمهور في مصر يوم 7 أكتوبر.

وكانت الفنانة ياسمين صبري والإعلامية لجين عمران من أبرز الحاضرين في العرض الخاص، حيث لفت ظهورهما الأنظار خلال الفعالية التي سبقت طرح الفيلم في عدد من الأسواق العربية، وسط اهتمام جماهيري بالعمل الذي يجمع ياسمين صبري بالفنان كريم عبدالعزيز في تجربة سينمائية جديدة.

ويأتي فيلم «مطلوب عائليًا» ليجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري للمرة الثانية على شاشة السينما، بعد تعاونهما في فيلم «المشروع X»، ليواصلا تقديم تجربة مشتركة تجمع بين الطابع الجماهيري والأجواء الكوميدية والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبدالعزيز وياسمين صبري كل من الفنان مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم الفنان أحمد فهمي والفنانة نسرين أمين، في مجموعة من الأدوار التي تضيف إلى الأحداث مزيدًا من المفارقات والمواقف المختلفة.

والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي، ويقدم العمل تركيبة تجمع بين الكوميديا والتشويق، من خلال قصة عائلية تتطور أحداثها بشكل متسارع مع دخول أبطالها في سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

تفاصيل قصة فيلم «مطلوب عائليًا»

وتدور أحداث «مطلوب عائليًا» حول كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، اللذين يجسدان دور زوجين يعيشان حياة أسرية برفقة طفليهما، قبل أن تتغير تفاصيل حياتهما بشكل مفاجئ، لتجد الأسرة نفسها أمام مجموعة من الأحداث والمواقف التي لم تكن في الحسبان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل أفراد العائلة في سلسلة من المغامرات والمفارقات التي تمنح الفيلم طابعه الكوميدي، بينما تضيف عناصر التشويق جانبًا آخر إلى القصة، خاصة مع ارتباط الأحداث بأزمة تتعلق بعملية سرقة، وهو ما يضع الشخصيات الرئيسية في مواقف متلاحقة تحمل العديد من المفاجآت.

كما يتضمن الفيلم عددًا من المشاهد التي جرى تصويرها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وهو ما يمنح الأحداث تنوعًا على مستوى مواقع التصوير، إلى جانب المشاهد التي تجمع أبطال العمل في إطار عائلي وكوميدي.

وكان البرومو الدعائي للفيلم قد كشف عن جانب من الأزمات والمواقف التي يتعرض لها أبطال العمل، وفي مقدمتها الأزمة المرتبطة بعملية السرقة، والتي تقود الشخصيات إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات التي تشكل جانبًا رئيسيًا من أحداث الفيلم.

ثاني تعاون بين كريم عبدالعزيز وياسمين صبري

ويُعد «مطلوب عائليًا» التعاون السينمائي الثاني الذي يجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، بعد مشاركتهما معًا في فيلم «المشروع X»، ليعود الثنائي إلى الشاشة من خلال عمل مختلف في أجوائه وقصته، يعتمد على المواقف العائلية والكوميديا والتشويق.

ويشارك في العمل كذلك مصطفى خاطر وسارة بركة وسامي مغاوري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، فيما تولى شريف الليثي كتابة السيناريو، ويقود معتز التوني مهمة الإخراج، بينما تتولى شركة «سينرجي بلس» للمنتج تامر مرسي إنتاج الفيلم.

ومن المقرر أن يتزامن طرح الفيلم في دور السينما الخليجية مع حالة من الترقب من جانب الجمهور، خاصة بعد انطلاق عرضه في مصر، حيث يسعى العمل إلى تقديم تجربة سينمائية تجمع بين الكوميديا والمغامرة والأجواء العائلية، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تجد نفسها في مواقف متشابكة وغير متوقعة.

ويأتي العرض الخاص في دبي كإحدى المحطات الترويجية للفيلم قبل انطلاقه في دور العرض الخليجية، وسط حضور لافت من نجوم الفن والإعلام والمشاهير، وفي مقدمتهم ياسمين صبري ولجين عمران، إلى جانب الاهتمام بالثنائي الرئيسي الذي يجمع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري في ثاني تعاون سينمائي بينهما.