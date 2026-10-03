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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جامعة السويس تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة

وفد مهرجان VS.FILM للأفلام القصيرة جداً
وفد مهرجان VS.FILM للأفلام القصيرة جداً
سعيد فراج

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وفد إدارة مهرجان VS.FILM للأفلام القصيرة جداً، لبحث سبل التعاون المشترك وإمكانية تنظيم واستضافة النسخة الثالثة من المهرجان بمدينة السويس، بالتعاون مع محافظة السويس بقيادة اللواء أ.ح هاتي رشاد علي محافظ السويس، في الفترة من ٢٨  أكتوبر وحتي ١ نوفمبر  2026.

وضم الوفد كلًا من:
- الدكتور أسامة أبو نار – رئيس المهرجان.

- قدري الحجار – مدير المهرجان.
- أحمد النجار – المدير الإعلامي.
- محمد عبد العزيز – المستشار القانوني ونائب مدير المهرجان.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات التعاون بين جامعة السويس ومؤسسة "مقام" للثقافة والإعلام، في إطار البروتوكول المزمع توقيعه بين الطرفين، الذي يستهدف إقامة تعاون علمي وتدريبي وثقافي مثمر، بما يسهم في دعم الأنشطة الإبداعية والثقافية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعة، إلى جانب تفعيل دور مهرجان VS.FILM للأفلام القصيرة جداً في الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات صناعة السينما والإنتاج الإعلامي.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل، ترحيبه بالتعاون مع القائمين على المهرجان، مشيراً إلى أن الفن يمثل أحد أهم أدوات القوى الناعمة التي تسهم في بناء وعي وشخصية المواطن، لاسيما فئة الشباب وطلاب الجامعات، لما له من دور مؤثر في تنمية الحس الثقافي والإبداعي وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة السويس تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الثقافية والفنية التي تتيح للطلاب فرصاً حقيقية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات العملية، مؤكداً أن استضافة فعاليات فنية وثقافية كبرى من شأنها أن تدعم البيئة التعليمية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب للتفاعل مع الخبرات المهنية والإبداعية.

مهرجان VS.FILM للأفلام القصيرة جداً

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد المهرجان عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالدور الذي تقوم به جامعة السويس في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، ومؤكدين تطلعهم إلى شراكة مثمرة تسهم في تقديم نسخة متميزة من المهرجان، بما يعكس المكانة الثقافية لمدينة السويس ويعزز دورها في دعم الفنون والإبداع.

بدوره أكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن التعاون بين المهرجان وجامعة السويس بداية لمرحلة جديدة في مسيرة المهرجان.

وقال "أبونار": أنه بموجب بروتوكول التعاون المزمع توقيعه خلال الساعات القادمة تستضيف الجامعة حفلي افتتاح وختام الدورة الثالثة للمهرجان يومي ٢٨ و٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ ، وعدد من الفعاليات وعروض الأفلام والورش الخاصة بصناعة الفيلم من الفكرة الي شاشة العرض.

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