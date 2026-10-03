الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات

تُعد وظائف شركات الكهرباء 2026، فرصة ذهبية للشباب الباحثين عن استقرار وظيفي، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع الشركة القابضة عن فتح باب التوظيف لعدد من التخصصات الهندسية، بعد اجتياز الاختبارات المقررة ، مع تقديم المستندات الرسمية عبر المنصات المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص واختيار الكفاءات.

تخصصات وظائف شركات الكهرباء 2026

تشمل تخصصات وظائف شركات الكهرباء 2026 في مجال التشغيل والصيانة، ما يلي:

- مهندسو كهرباء قوى.

وظائف شركات الكهرباء 2026

- مهندسو ميكانيكا قوى.

- مهندسو اتصالات.

ويشترط حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة في التخصص المطلوب، إلى جانب القيد بنقابة المهندسين.

شروط التقديم على وظائف شركات الكهرباء 2026

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لوظائف شركات الكهرباء 2026، أبرزها:

شروط التقديم على وظائف الكهرباء

1) ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نهاية التقديم.

2) أن يكون مصري الجنسية.

3) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5) لا يشترط وجود خبرة سابقة.

6) إجادة العمل ضمن فريق.

7) الالتزام بالقوانين والقدرة على التواصل الفعال.

موعد وطريقة التقديم على وظائف شركات الكهرباء 2026

يستمر التقديم لمدة أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان في 2 أكتوبر 2026، مع عدم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفية للشروط المحددة.

التقديم على وظائف شركات الكهرباء

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر، أو عن طريق مسح رمز QR الموجود في صورة الإعلان.

نظام التعاقد وشرط التعيين في وظائف شركات الكهرباء 2026

أوضحت الشركة أن التعاقد سيكون بنظام المكافأة الشاملة الشهرية، مع وضع العامل تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، على أن تمنح الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوب التعيين بها، ويشترط للقبول اجتياز الاختبارات المقررة بنجاح وثبوت اللياقة الطبية.

المستندات المطلوبة لوظائف شركات الكهرباء 2026

يتم الاتصال بالمتقدمين المستوفين للشروط من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم، لتحديد مواعيد الاختبارات.

وعند الحضور، يجب إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها، وتشمل:

- المؤهل الدراسي.

- مستند الخدمة العسكرية.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- بطاقة الرقم القومي.