مطلوب مهندسين وصرافين| تفاصيل وظائف مونوريل غرب النيل.. الشروط والمستندات

​أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بالتعاون مع شركة "ألستوم"، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد لتشغيل وإدارة قطار مونوريل غرب النيل، وذلك وفقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2026.

​التخصصات المطلوبة وشروط المؤهلات

​مهندس: بكالوريوس هندسة في تخصصات (الكهرباء، الكهروميكانيكا، الاتصالات، الإلكترونيات، الميكاترونكس).

​صراف تذاكر أو مشرف محطة: مؤهل عالٍ مناسب.

​فني: مؤهل عالٍ فني أو تكنولوجي، أو مؤهل فني فوق متوسط، أو مؤهل متوسط في تخصصات (الكهرباء، الاتصالات، الإلكترونيات، الميكانيكا).

​الشروط العامة للتقديم

​الجنس ومحل الإقامة: أن يكون المتقدم من الذكور ومن سكان القاهرة الكبرى.

​السن: ألا يزيد العمر عن 35 عاماً وقت التقديم.

​الموقف التجنيدي: أداء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء منها، مع خلو السصحيفة الجنائية من أي سوابق.

​المهارات: إجادة استخدام الحاسب الآلي، الإلمام باللغة الإنجليزية، واجتياز اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات للقوات المسلحة.

​القدرات الشخصية: الاستعداد للعمل بنظام الورديات، اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والنفسية، والقدرة على تحمل ضغوط العمل والمسؤولية.

​الأوراق والمستندات المطلوبة

​صورة من المؤهل الدراسي.

​صورة من موقف التجنيد.

​صورة من بطاقة الرقم القومي.

​شهادات الخبرة والدورات التدريبية (إن وجدت).

​موعد وطريقة التقديم

​طريقة التقديم: إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

​فترة التقديم: بدأ التقديم يوم السبت 26 سبتمبر 2026، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر 2026.

​ويُنصح المتقدمون بجهوزية المستندات المطلوبة والتأكد من استيفاء كافة الشروط قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم.

و​أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بالتزامن مع قرب بدء الدراسة، ليقدم خدمة نقل جماعي عصرية وآمنة للركاب.

​تفاصيل مواعيد وأوقات التشغيل:

​بداية التشغيل: يبدأ التشغيل يومياً في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وذلك انطلاقاً من محطتي إستاد القاهرة ومدينة العدالة.

​نهاية التشغيل: ينتهي تشغيل القطارات في تمام الساعة 7:50 مساءً.

​مدة التقاطر: تبلغ زمن التقاطر بين كل قطار والآخر 12 دقيقة.

​مسار ومحطات مونوريل شرق النيل:

ويمتد الخط رسمياً من محطة إستاد القاهرة حتى محطة مدينة العدالة، ويضم مجموعة حيوية من المحطات تشمل:

إستاد القاهرة - هشام بركات - جامعة الأزهر - الحي السابع - المشير أحمد إسماعيل - جيهان السادات - المشير طنطاوي - وان نايتي - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - حي المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي - مسجد مصر - مدينة العدالة.

​الاشتراكات وتذاكر الركوب:

​مكاتب الاشتراكات: تتوفر مكاتب الاشتراكات في جميع محطات المرحلتين الأولى والثانية لتسهيل استخراجها للمواطنين.

​الاشتراكات الطلابية: لا توجد اشتراكات طلابية متاحة حالياً.