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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مطلوب مهندسين وفنيين وإداريين.. ملتقى توظيف في أكبر المدن الصناعية

وظائف
وظائف
قسم الخدمات

​تُشهد مدينة السويس الجديدة، غدٍا الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2026، انطلاق فعاليات "ملتقى التوظيف" الذي يُقيمه جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار جهود توفير فرص العمل للشباب وربط الخريجين والكوادر الفنية بالشركات والجهات العاملة بالقطاعين الصناعي والخدمي بالمنطقة.

​ومن المقرر أن يُعقد الملتقى بمقر منطقة عتاقة – الحي الصناعي الأول، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والجهات الصناعية الكبرى في المحافظة.

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​حصاد الفرص: تنوع في التخصصات والخبرات

و​يشهد الملتقى طرح حزمة متنوعة من الوظائف التي تستهدف خريجي الكليات الهندسية، والفنيين ذوي الخبرة، وقطاعات الشؤون الإدارية والقانونية واللوجستية. وتتضمن قائمة الجهات المشاركة والوظائف المتاحة ما يلي:

جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة: طلب 3 أفراد أمن إداري، مهندس كهرباء، و3 إداريين (بنظام الإثابة الشهرية).

وظائف

مطاحن: طلب 5 مهندسي ميكانيكا، 5 مهندسي كهرباء، 5 فنيي ميكانيكا، و5 فنيي كهرباء.

شركة للفايبر: توفير وظائف لمسؤول لوجستي، ومسؤول تخطيط (خبرة 3 إلى 5 سنوات)، و5 فنيي ميكانيكا، وخراط (خبرة من 5 إلى 10 سنوات)، إلى جانب مسؤول جودة (QA) من الإناث بخبرة 3 سنوات.

وظائف لمن فوق سن الـ40

شركة تطلب فنيين: طرح فرص لفنيي إنتاج وتشغيل خطوط، وفنيي صيانة ميكانيكية، وكهربائية وPLC وأتمتة صناعية، وفنيي جودة واختبارات، وسلامة وصحة مهنية (HSE)، فضلاً عن فنيي حركة ومخازن وتشغيل معدات.

شركة حديد: طلب فني كهرباء، و4 فنيي صيانة ميكانيكية (خريجو خبرة سنة على الأقل)، و6 فنيي تشغيل CNC، و3 فنيي ورشة سلندرات، و3 فنيي خراطة.

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شركة تطلب مهندسين وفنيين: توفير 3 فرص لمهندسين (ميكانيكا / كهرباء / كيمياء)، إلى جانب فنيي صيانة وإنتاج، ومحاسبين اثنين.

شركة للزيوت ومشتقاتها: تشمل القائمة رئيس قسم الصيانة الميكانيكية، فني صيانة ميكانيكية ثانٍ، مهندس تحكم آلي، فنيي تحكم آلي (أول وثانٍ)، فني كهرباء أول، رئيس قسم وأخصائي سلامة وصحة مهنية، مشرف موارد بشرية، أخصائي شؤون قانونية، 4 أفراد أمن إداري، أخصائي مشتريات مادة خام، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وفنيي تشغيل.

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مكتب استشارات هندسية: طلب مهندسي طرق وكباري بخبرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

شركة ​سيراميك (فرع العاشر): توفير 200 فرصة عمل لفنيين للعمل بقسم الفرز.

​تنبيهات هامة للمتقدمين:

و​أكدت الجهة المنظمة على ضرورة التزام المتقدمين بالشروط التالية لضمان سرعة انهاء الإجراءات:

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​إحضار السيرة الذاتية (CV) ورقية مطبوعة أثناء حضور الملتقى.

​التسجيل المسبق عبر الإنترنت من خلال الرابط الرسمي المخصص للملتقى:

رابط التسجيل الإلكتروني

​موقع الملتقى: يمكن للراغبين في الحضور متابعة مسار الوصول بدقة عبر الخريطة عبر الرابط التالي:

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رابط موقع الملتقى على خرائط جوجل.

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