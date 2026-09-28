الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تمثل أهمية كبيرة للحد من مصادر التلوث واسترداد المعادن والمواد الموجودة داخل هذه المخلفات، مشيرًا إلى ضرورة رفع وعي المواطنين والتوسع في مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من العائد الاقتصادي والبيئي للمخلفات الإلكترونية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن مبادرة تدوير المخلفات الإلكترونية تعد من المبادرات الرائدة، نظرًا لما تمثله هذه المخلفات من مصدر قلق كبير للبيئة والإنسان، لاحتوائها على غازات ومعادن ثقيلة ومواد ومكونات قد تكون خطرة عند التعامل معها بطريقة غير سليمة.

وأضاف أن المخلفات الإلكترونية تتزايد بشكل كبير مع التطور المستمر في الأجهزة، موضحًا أن طرح موديلات جديدة من الهواتف والأجهزة الإلكترونية يدفع المواطنين إلى الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو استبدالها بأخرى أحدث، ما يؤدي إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات الإلكترونية.

وأوضح أن أهمية المبادرة تتمثل أولًا في منع تحول هذه الإلكترونيات إلى مصادر للتلوث، مشيرًا إلى أن الحرق العشوائي أو التفكيك غير الآمن لهذه المخلفات يمكن أن يؤثر في تلوث الهواء والمياه والتربة.

وأشار إلى أن المخلفات الإلكترونية تحتوي على ثروات ومواد يمكن استردادها وإعادة استخدامها، مثل الذهب والنحاس والألومنيوم والحديد، مؤكدًا أن إعادة تدويرها تسهم في تحويل هذه المخلفات إلى موارد جديدة في إطار التنمية المستدامة.