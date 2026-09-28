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سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

استقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 51.66 جنيه للشراء و51.76 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار الأسترالي نحو 36.19 جنيه للشراء و36.37 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الكندي لنحو 36.47 جنيه للشراء و36.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

وبحسب الأسعار المعلنة في بداية تعاملات اليوم، بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 58.75جنيه للشراء و58.95 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.31 جنيه للشراء و68.56 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسري استقر عند 62.24جنيه للشراء و62.48 جنيه للبيع.

وسجل الكرون الدنماركي نحو 7.86 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر  الكرون النرويجي عند 5.42 جنيه للشراء و5.44 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الكرونا السويدية نحو 5.19 جنيه للشراء و5.22جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية 

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 32.72 جنيه للشراء و32.93جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان نحو 7.68 جنيه للشراء و7.71 جنيه للبيع.

وتتغير أسعار العملات  على مدار اليوم وفقًا لحركة سوق الصرف، لذلك قد تختلف الأسعار عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع في فروع البنك أو القنوات المصرفية المختلفة.

الدولار أسعار العملات الأجنبية اليورو الجنيه المصري سعر الدولار اليوم

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