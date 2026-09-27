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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الدولار واليورو في ختام تعاملات اليوم.. ومفاجأة في أسعار العملات الأجنبية

تراجع في أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم الأحد
تراجع في أسعار أشهر العملات الأجنبية اليوم الأحد
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار واليورو اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في البنوك في ختام التعاملات المسائية، وسجل الدولار الأمريكي 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 58.73 جنيه للشراء و 59.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو اليوم 58.73 جنيه للشراء و 59.06 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 68.24 جنيه للشراء و 68.64 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الكندي اليوم 36.49 جنيه للشراء و 36.62 جنيه للبيع.
 

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سجل سعر الكرون الدانمركي اليوم 7.85 جنيه للشراء و 7.90 جنيه للبيع.
سجل سعر الكرون النرويجي اليوم 5.42 جنيه للشراء و 5.45 جنيه للبيع.
سجل سعر الكرونا السويدية اليوم 5.20 جنيه للشراء و 5.23 جنيه للبيع.
سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 62.25 جنيه للشراء و 62.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الين الياباني 100 ين اليوم 32.51 جنيه للشراء و 32.97 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم 36.18 جنيه للشراء و 36.44 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم

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