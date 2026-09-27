تراجع الدولار واليورو في ختام تعاملات اليوم.. ومفاجأة في أسعار العملات الأجنبية

شهد سعر الدولار واليورو اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم في البنوك في ختام التعاملات المسائية، وسجل الدولار الأمريكي 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو 58.73 جنيه للشراء و 59.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 51.66 جنيه للشراء و 51.76 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو اليوم 58.73 جنيه للشراء و 59.06 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 68.24 جنيه للشراء و 68.64 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الكندي اليوم 36.49 جنيه للشراء و 36.62 جنيه للبيع.



سجل سعر الكرون الدانمركي اليوم 7.85 جنيه للشراء و 7.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الكرون النرويجي اليوم 5.42 جنيه للشراء و 5.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الكرونا السويدية اليوم 5.20 جنيه للشراء و 5.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 62.25 جنيه للشراء و 62.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الين الياباني 100 ين اليوم 32.51 جنيه للشراء و 32.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم 36.18 جنيه للشراء و 36.44 جنيه للبيع.