ثابتة في السوق الرسمية.. سعر العملات العربية الآن

شهد سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم، السبت 26 - 9 - 2026، على مستوى السوق الرسمية.

العملات العربية مستقرة

بلغ متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه استقرارًا دون تغيير على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.77 جنيها للشراء و13.81 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 168.04 جنيها للشراء و168.54 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و14.11 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 137.13 جنيها للشراء و137.6 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 134.27 جنيها للشراء و134.72 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14.18 جنيها للشراء و14.22 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 72.83 جنيها للشراء و73.23 جنيها للبيع.