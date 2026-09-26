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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابتة في السوق الرسمية.. سعر العملات العربية الآن

العملات العربية
العملات العربية
محمد يحيي

شهد سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم، السبت 26 - 9 - 2026، على مستوى السوق الرسمية.

العملات العربية مستقرة

بلغ متوسط سعر العملات العربية أمام الجنيه استقرارًا دون تغيير على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

سعر العملات العربية و الدينار الكويتى اليوم

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.77 جنيها للشراء و13.81 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 168.04 جنيها للشراء و168.54 جنيها للبيع.

سعر العملات العربية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.08 جنيها للشراء و14.11 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 137.13 جنيها للشراء و137.6 جنيها للبيع.

سعر العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 29 سبتمبر 2018

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 134.27 جنيها للشراء و134.72 جنيها للبيع.

 

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14.18 جنيها للشراء و14.22 جنيها للبيع.

 

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 72.83 جنيها للشراء و73.23 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مال واعمال اخبار مصر سعر الدرهم الإماراتي سعر الدينار الكويتي سعر العملات العربية اليوم

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