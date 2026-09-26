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أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أفنى عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.. رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى أحمد الزند

المستشار عبد الناصر أبو العزم
المستشار عبد الناصر أبو العزم
مصطفي رجب

نعى المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار الجليل أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرةٍ قضائيةٍ حافلة بالعطاء، أفنى خلالها سنواتٍ من عمره في رحاب العدالة وخدمة القضاء.

وإذ تنعى هيئة قضايا الدولة فقيد القضاء المصري، فإنها تستذكر بكل التقدير مسيرته القضائية، وما تقلده من مواقع ومسؤوليات رفيعة في محراب العدالة.

ويتقدم معالي المستشار رئيس الهيئة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري وأعضاء وموظفي هيئة قضايا الدولة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، وإلى الأسرة القضائية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

المستشار عبد الناصر أبو العزم هيئة قضايا الدولة المستشار الجليل أحمد الزند وزير العدل الأسبق

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