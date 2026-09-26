بوتشيتينو يعترف بالندم بعد أزمة بالوجون ويكشف تأثيرها على المنتخب الأمريكي

قال مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو إنه يأسف لعدم مشاركته بشكل أكبر في قرار استئناف البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوجون في كأس العالم، مضيفًا أن الجدل الدائر حول فريقه غير الأجواء المحيطة به قبل خسارتهم أمام بلجيكا في دور الـ16.

طُرد بالوغون في مباراة فوز الولايات المتحدة على البوسنة في دور الـ32، لكن لجنة الانضباط التابعة للفيفا علقت لاحقًا إيقافه لمباراة واحدة لمدة عام، ما سمح للمهاجم باللعب ضد بلجيكا.

أثار القرار جدلا واسعا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تدخل نيابة عن الدول المضيفة لكأس العالم من خلال حث رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على مراجعة القضية.

تعليق مدرب أمريكا

وقال بوتشيتينو: "ربما أشعر بالندم لعدم مشاركتي بشكل أكبر عندما انتهت مباراة البوسنة، في الموقف الذي تلا ذلك والذي أدى إلى كل ما حدث من أمور سلبية بعد ذلك".

وأضاف: "لم يفهم أحد سبب حدوث ذلك، وبصفتي شخصًا مهتمًا بكرة القدم، أعرف كيف يمكن للأمور أن تغير الأجواء في لحظة، بعد ذلك، تغيرت الأجواء، ثم لعبت المباراة وفقًا لمعايير مختلفة".

وتابع: "أفكر في القرارات التي اتُخذت بعد مباراة البوسنة. يجب إدارة هذه الأمور داخلياً ضمن هيكل أكثر محدودية، يجب أن تصدر القرارات من عدد قليل جداً من الأشخاص، من منظور رياضي وبحكمة. وينطبق هذا بغض النظر عما قد تقرره لجنة أو لائحة لاحقا".

تأهل المنتخب الأمريكي من دور المجموعات قبل أن يهزم البوسنة، ما أثار الآمال في أن يتمكن الفريق من الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002، لكن خسر الأمريكيون بنتيجة 4-1 أمام بلجيكا في دور الـ16.

رد بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق من هذا الشهر أنه لن يدعم ترشيح إنفانتينو لولاية أخرى كرئيس للفيفا ما لم يحصل على إجابات مرضية بشأن قضية بالوجون وغيرها من المخاوف المتعلقة بالحوكمة.

وذكر البيان أن الفيفا لم تقدم مبررا كافيا لتعليق حظر بالوجون أو توضح كيفية التعامل مع الحالات المماثلة في المستقبل، وطلبت إدراج الموضوع على جدول أعمال اجتماع مجلس الفيفا القادم في 15 أكتوبر.

ويخوض منتخب أمريكا عدة وديات خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر أمام أورلاندو، وتشيلي، والمكسيك، وكندا.