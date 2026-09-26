البنك المركزي: 11.2% زيادة بمعدلات الاحتياطي النقدي في 8 شهور

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشرات الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 5.762 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتي أغسطس الماضي، بمعدل نمو يقدر بـ 11.2%.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري فقد سجلت معدلات الإحتياطي النقدي؛ خلال ديسمبر الماضي 51.452 مليار دولار ليصل إلى 57.214 مليار دولار في أغسطس 2026.

وعلى سياق متصل كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد؛ عن انعكاس مؤشرات ارتفاع الاحتياطي على الاقتصاد القومي إذ تغطي تلك الموارد احتياجات مصر في الظروف الصعبة لأكثر من 9 شهور بما يفوق المعدلات العالمية.

ويتكون الإحتياطي النقدي المصري من عوائد قناة السويس و أرصدة النقد الأجنبي بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية و عوائد مصر من الاحتياطي الذهبي.