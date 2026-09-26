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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حالات يجوز فيها أداء صلاة النافلة بنيتين.. الإفتاء تكشف عنها

الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الجمع بين أكثر من نية عند أداء صلاة النافلة، وما إذا كان يجوز للمسلم أن يؤدي تحية المسجد مع الركعتين اللتين يصليهما بين الأذان والإقامة، إلى جانب الحالات التي يمكن فيها الجمع بين نيتين في صلاة واحدة، والضوابط المتعلقة بالصلوات التي لا يصح الجمع بينها.

وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن تحية المسجد من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يُستحب لمن يدخل المسجد ألا يجلس قبل أن يصلي ركعتين، استنادًا إلى الحديث الشريف: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»، وهو حديث متفق عليه.

وقالت إن المسلم يجوز له أن يجمع بين نية تحية المسجد والركعتين اللتين يؤديهما بين الأذان والإقامة، موضحة أن هذا الحكم نص عليه فقهاء الشافعية وغيرهم من أهل العلم.

واستشهدت الدار بما ذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه «الأشباه والنظائر»، حيث أوضح في الصفحة 21، طبعة دار الكتب العلمية، أن من أحرم بصلاة ونوى بها الفريضة وتحية المسجد، صحت صلاته وحصل له الأمران معًا.

ونقل السيوطي عن كتاب «شرح المهذب» اتفاق أصحاب المذهب على هذه المسألة، مشيرًا إلى أنه لم يجد فيها خلافًا بعد بحث طويل استمر سنوات.

كما أوضح السيوطي، في موضع آخر من الكتاب بالصفحة 22، أن تحية المسجد تتحقق ضمنًا عند أداء صلاة أخرى، حتى لو لم ينوِ المصلي تحية المسجد بشكل مستقل.

وبيّنت دار الإفتاء أن المقصود من تحية المسجد هو ألا يجلس المسلم قبل أن يصلي عند دخوله المسجد، وليس بالضرورة أن يؤدي صلاة مستقلة مخصصة لهذه النية، إذ تتحقق التحية بأي صلاة يؤديها، سواء كانت فريضة حاضرة أو صلاة فائتة، أو سنة راتبة، أو نافلة مطلقة أو مقيدة.

ضوابط الجمع بين نيتين في صلاة السنة

في سياق متصل، تناول الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الجمع بين نيتين في صلاة السنة، موضحًا أن هناك ضوابط شرعية تحكم أداء الصلوات، وتحدد الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نية والحالات التي لا يصح فيها ذلك.

وقال شلبي إن الصلاة التي شُرعت لذاتها وتُطلب بشكل مستقل لا يجوز إدخال صلاة أخرى معها في النية، لأن كل صلاة من هذه الصلوات لها مقصد خاص بها، ولا يصح الاكتفاء بأداء صلاة واحدة بنية أداء صلاتين مستقلتين.

وضرب مثالًا على ذلك بصلاة الفجر وصلاة الضحى، موضحًا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤدي ركعتين بنية الجمع بين الصلاتين، لأن كل واحدة منهما صلاة مستقلة ومقصودة لذاتها.

وأضاف أن الحكم نفسه ينطبق على السنن الرواتب، مثل سنة الظهر وسنة العصر، فلا يصح أداء صلاة واحدة بنية الجمع بينهما، لأن كل سنة من هذه السنن لها نيتها الخاصة بها.

 

صلوات يجوز الجمع بين نياتها

 وذكر أمين لجنة الفتوى أن هناك صلوات لا يكون المقصود منها أداء عبادة مستقلة بذاتها، وإنما تتحقق غايتها بأداء صلاة أخرى، ومن بينها تحية المسجد وسنة الوضوء، وهو ما يتيح للمسلم الجمع بين نيتيهما في صلاة واحدة.

وأشار إلى أنه يجوز لمن توضأ ثم دخل المسجد أن يصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد معًا، لأن الغرض من سنة الوضوء هو أداء الصلاة عقب الوضوء، بينما تتحقق تحية المسجد بأداء الصلاة بعد دخوله.

ولفت إلى أنه يجوز كذلك الجمع بين نية صلاة الاستخارة وسنة الإحرام، باعتبار أن الجمع بين النيتين جائز في هذه الحالة وفقًا لما أوضحه من ضوابط.

 

صلاة النافلة الجمع بين نيتين تحية المسجد صلاة الاستخارة صلاة السنة النية في الصلاة

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