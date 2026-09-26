أذكار المساء كاملة.. آيات قرآنية وأدعية مأثورة لتحصين النفس وذكر الله

أذكار المساء.. يحرص المسلمون مع حلول المساء على ترديد الأذكار والأدعية الواردة في السنة النبوية، تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، واستحضارًا لمعاني التوكل عليه وطلب الحفظ والعافية والمغفرة، إذ حث الشرع الشريف على الإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات، وجعل أذكار المساء من الوظائف الشرعية التي يحرص المسلم على المداومة عليها.

وأكد القرآن الكريم أهمية الإكثار من الذكر، فقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، كما قال سبحانه في الآية التالية: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42]، في إشارة إلى فضل ذكر الله في أوقات الصباح والمساء.

وتتضمن أذكار المساء آيات من القرآن الكريم وأدعية متنوعة، يرددها المسلم طلبًا للطمأنينة والرحمة والمغفرة، ومن أشهرها ما يلي:

آيات قرآنية من أذكار المساء

أولًا: آية الكرسي

يبدأ المسلم بقراءة آية الكرسي من سورة البقرة، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾.

[آية الكرسي - البقرة: 255].

ثانيًا: خواتيم سورة البقرة

يقرأ المسلم الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، بدءًا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

[البقرة: 285-286].

ثالثًا: سورة الإخلاص

تُقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات:

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾.

رابعًا: سورة الفلق

تُقرأ سورة الفلق ثلاث مرات:

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

خامسًا: سورة الناس

تُقرأ سورة الناس ثلاث مرات:

بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾.

أدعية وأذكار المساء

- أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا.

تُقال ثلاث مرات.

- اللهم إني أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.

تُقال أربع مرات.

- اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

- حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

تُقال سبع مرات.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.

تُقال ثلاث مرات.

- اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

ـ أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين.

- سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

تُقال ثلاث مرات.

- اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

تُقال ثلاث مرات.

- اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

تُقال ثلاث مرات.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

تُقال ثلاث مرات.

ـ أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة: فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها.

ـ اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم.

ـ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

تُقال ثلاث مرات.

ـ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.

تُقال عشر مرات.

ـ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

تُقال ثلاث مرات.

ـ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

تُقال ثلاث مرات.

ـ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه.

تُقال ثلاث مرات.

ـ يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

تُقال ثلاث مرات.

ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

تُقال عشر مرات.

ـ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.