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مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026

وظائف مترو الأنفاق 2026
وظائف مترو الأنفاق 2026
محمد غالي

يبحث عدد من الشباب عن فرص العمل الجديدة التي تتيحها شركات النقل والمواصلات مع التوسع في مشروعات النقل الجماعي الحديثة.

وظائف مترو الأنفاق 2026

وفي هذا الإطار أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للعمل ضمن إدارة وتشغيل قطار مونوريل غرب النيل بالتعاون مع شركة ألستوم وذلك بنظام التعاقد وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2026.

ويأتي طرح الوظائف بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد بطول نحو 43.8 كيلومترا ويضم 13 محطة بداية من أكتوبر الجديدة وصولا إلى وادي النيل.

وظائف مترو الأنفاق 2026

الوظائف المطلوبة في مترو الأنفاق

تضمن إعلان الشركة عددا من الوظائف للعمل في منظومة تشغيل مونوريل غرب النيل وتشمل الوظائف التالية.

مهندس.

صراف تذاكر ومشرف محطة.

فني.

شروط وظائف المهندسين

يشترط للتقديم على وظيفة مهندس الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة من أحد التخصصات المحددة في الإعلان وتشمل.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الكهروميكانيكية.

الاتصالات.

الإلكترونيات.

الميكاترونيات.

شروط وظيفة صراف تذاكر ومشرف محطة

يشترط للتقديم على وظيفة صراف تذاكر أو مشرف محطة الحصول على مؤهل عال وفقا للشروط والضوابط الواردة في إعلان الوظائف.

شروط التقديم على وظائف الفنيين

يشترط في المتقدم لوظيفة فني الحصول على مؤهل فني أو تكنولوجي عال أو مؤهل فوق متوسط في أحد التخصصات المطلوبة.

الكهرباء.

الاتصالات.

الإلكترونيات.

الميكانيكا.

وظائف مترو الأنفاق 2026

الشروط العامة لوظائف مونوريل غرب النيل

حدد إعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين وتشمل.

أن يكون المتقدم ذكرا.

أن يكون من المقيمين في القاهرة الكبرى.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما وقت التقديم للمسابقة.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء نهائي منها.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جرائم أو تكون لديه سوابق جنائية.

إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز اختبار تحديد مستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي.

اجتياز الاختبارات الشخصية المقررة.

اجتياز الفحوص والاختبارات الطبية والنفسية بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر وفقا لمتطلبات الوظيفة.

القدرة على العمل بنظام الورديات.

القدرة على تحمل المسؤولية وضغوط العمل والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وظائف مترو الأنفاق 2026

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين إرفاق صور من عدد من المستندات الأساسية عند التقديم وتشمل.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة موقف التجنيد.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صور شهادات الخبرة إن وجدت.

صور شهادات الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد وطريقة التقديم على وظائف المترو

أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أن التقديم على الوظائف يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة.

ويبدأ استقبال طلبات التقديم اعتبارا من السبت 26 سبتمبر 2026 ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق واستكمال البيانات والإجراءات المطلوبة وفقا للتعليمات الواردة في الإعلان.

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