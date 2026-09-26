بوغرا يطلب الزواج من إليف.. مفاجآت صادمة في الحلقة 140 من مسلسل «شراب التوت 5»

شهدت الحلقة 140 من الموسم الخامس للمسلسل التركي «شراب التوت» تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث، بعدما دخل عدد من أبطال العمل في أزمات جديدة، بالتزامن مع تطورات مفاجئة في العلاقات العاطفية والعائلية، وسط توتر متزايد داخل عائلة أونال.

وشهدت الحلقة العديد من المفاجآت، كان أبرزها طلب بوغرا الزواج من إليف، إلى جانب التطورات الصحية الخطيرة التي تعرضت لها باشاك، وكذلك تصاعد التوتر بين عمر وكيفيلجيم، وظهور شخصية أيشين بصورة أكثر غموضًا، فضلًا عن أزمة جديدة تهدد مستقبل شركة أونال القابضة.

إصابة باشاك بمرض خطير تهدد حملها

بدأت أحداث الحلقة بتعرض باشاك لحالة إغماء مفاجئة، الأمر الذي دفع المحيطين بها إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.

لكن نتائج الفحوصات حملت مفاجأة قاسية، بعدما تبين إصابتها بسرطان الدم، بالتزامن مع وجود مخاطر مرتبطة بحملها، لتجد نفسها أمام أزمة صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

ورغم خطورة وضعها، قررت باشاك الاحتفاظ بالخبر لنفسها وعدم إخبار فاتح بحقيقة مرضها، إذ تمسكت بحملها ورفضت فكرة التخلي عن طفلها، وهو القرار الذي وضعها أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

بوغرا يفاجئ إليف بطلب الزواج

وفي خط درامي آخر، شهدت حياة إليف تحولًا كبيرًا بعدما قرر بوغرا اتخاذ خطوة جديدة في علاقته بها.

وكان بوغرا قد وافق في وقت سابق على العرض المالي الذي قدمه أمير، قبل أن يتواصل مع إليف ليعتذر لها عما حدث، ويكشف لها عن رغبته في الزواج منها.

واستقبلت إليف خبر طلب الزواج بسعادة، وبدأت الاستعداد للخطوبة، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من حياتها، إلا أن الأجواء العائلية المحيطة بها لم تكن مستقرة، خاصة في ظل موقف والدتها سالكيم الصارم.

سالكيم تخطط لزواج أمير

وفي الوقت الذي تستعد فيه إليف لبدء حياة جديدة، كانت سالكيم منشغلة بمستقبل ابنها أمير، حيث حاولت ترتيب زواجه من فتاة تراها مناسبة له.

واستضافت سالكيم الفتاة التي وقع اختيارها عليها، إلا أن خطتها لم تسر كما كانت تتوقع، بعدما وصل جيمين بشكل مفاجئ إلى المنزل، لتتحول الأجواء إلى مواجهة حادة.

ودخل جيمين وأمير في نقاش متوتر، قبل أن يغادر جيمين المنزل غاضبًا، ويقرر قضاء الليلة بعيدًا عنه، في مشهد كشف عن استمرار الخلافات والتوترات داخل العائلة.

أيشين تزداد غموضًا أمام أمير

من ناحية أخرى، استمر أمير في الاهتمام بأيشين التي تعرف إليها مؤخرًا، بعدما أثارت تصرفاتها الغامضة فضوله.

وشهدت الحلقة موقفًا لافتًا، بعدما تمكنت أيشين من سرقة محفظة أمير داخل أحد المقاهي بطريقة ذكية، إلا أن هذا التصرف لم يدفعه إلى الابتعاد عنها، بل زاد من اهتمامه بها ورغبته في معرفة المزيد عن شخصيتها.

وتطورت الأحداث مع ظهور أيشين داخل القصر، بعدما قدمها أمير إلى سالكيم، وهو ما فتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تتشكل بينهما، وما إذا كانت ستؤثر على خطط سالكيم الخاصة بمستقبل ابنها.

أزمة جديدة تضرب شركة أونال القابضة

وعلى الجانب الاقتصادي، واجهت شركة أونال القابضة أزمة جديدة، في الوقت الذي كان فيه فاتح يبحث عن طريقة للخروج من المشكلات المالية التي تعاني منها الشركة.

وخلال محاولاته للوصول إلى مصدر تسريب المعلومات المهمة، اكتشف فاتح أن يوسف، أحد المقربين من عبد الله، كان وراء تسريب وثائق سرية تخص الشركة.

وكشفت الأحداث أن يوسف قام بتسليم عدد من الوثائق المهمة إلى أسود وأسيل، قبل أن يواجهه فاتح ويجبره على الاعتراف بما قام به.

وأثار الأمر غضب فاتح، خصوصًا أن الخيانة جاءت في توقيت حساس تمر خلاله الشركة بأزمة مالية، لتزداد الضغوط على عبد الله وأفراد عائلته.

مواجهة غير متوقعة بين عمر وكيفيلجيم وليدر

وشهدت الحلقة كذلك تطورًا مهمًا في العلاقة بين كيفيلجيم وليدر، بعدما أصبحت علاقتهما أكثر قربًا خلال الفترة الماضية.

وتوجهت كيفيلجيم إلى منزل ليدر في زيارة ودية، لكنها فوجئت بوجود عمر وهلال هناك أثناء تناولهما العشاء معه، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والإحراج بين الحاضرين.

وخلال اللقاء، تبادل عمر وكيفيلجيم نظرات كشفت عن عدم ارتياحهما للموقف، خاصة مع وجود ليدر في المشهد.

وزادت حدة التوتر عندما كشف عمر أمام ليدر أن كيفيلجيم كانت زوجته السابقة، وهو ما منح اللقاء بُعدًا جديدًا وكشف عن استمرار تأثير العلاقة السابقة على الأحداث الحالية.

أسود تبتعد عن شركة أونال

وفي تطور آخر، تلقى عبد الله وفاتح خبرًا جديدًا زاد من تعقيد الأوضاع داخل الشركة، بعدما أبلغتهما أسود بقرارها قطع علاقتها بالشركة.

وجاء القرار في وقت تعاني فيه عائلة أونال من سلسلة متلاحقة من الخلافات والأزمات، الأمر الذي جعل مستقبل الشركة أكثر غموضًا، خاصة مع استمرار المشكلات المالية وتسريب المعلومات السرية.

فاتح يحذر عبد الله: «الغرور يؤدي إلى الكوارث»

ومع تصاعد الخلافات داخل عائلة أونال وتزايد الضغوط المحيطة بالشركة، دخل فاتح في مواجهة مع عبد الله، ووجه إليه رسالة حملت تحذيرًا مباشرًا.

وقال فاتح لعبد الله: «الغرور يؤدي إلى الكوارث»، في مشهد يعكس حجم الخلاف بين الطرفين، ويشير إلى إمكانية دخول العلاقة بينهما مرحلة أكثر توترًا خلال الحلقات المقبلة.

أبطال الموسم الخامس من «شراب التوت»

يشارك في بطولة الموسم الخامس من مسلسل «شراب التوت» مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، ومن بينهم باريش كيليتش، وإفريم ألاسيا، وأحمد ممتاز تايلان، وسيراي كايا، وإركان أفجي، ويالتشين حافظ أوغلو، ومورات آيغن.

وتواصل أحداث الموسم الخامس تقديم العديد من الصراعات العائلية والعاطفية، بالتزامن مع الأزمات التي تواجه الشخصيات الرئيسية، وهو ما يجعل كل حلقة تحمل تطورات جديدة تغير مسار العلاقات والأحداث.

ومع نهاية الحلقة 140، أصبحت عدة خطوط درامية مفتوحة أمام احتمالات مختلفة، بداية من مستقبل باشاك وحملها، مرورًا بعلاقة بوغرا وإليف، وصولًا إلى التطورات المرتبطة بأمير وأيشين، والأزمة المتصاعدة داخل شركة أونال، فضلًا عن العلاقة المعقدة بين عمر وكيفيلجيم وليدر.