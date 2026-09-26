تأجيل محاكمة المتهمة بقتل والدتها بالإسكندرية إلى الغد

أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار محمود سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر شاهين، وعبد العاطي إبراهيم، وأحمد الشرقاوي، وسكرتارية حسن محمد، نظر محاكمة المحامية سالي الجباس، المتهمة في قضية مقتل والدتها وتقطيع جثمانها، إلى جلسة غدٍ الأحد؛ للاطلاع والاستماع إلى شهود العيان.

تفاصيل القضية

وتعود بداية القضية إلى تلقي قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقلت قوة أمنية إلى العقار، وبالمعاينة تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع، وكانت مستأجرة لسيدة تدعى «س. م. ح»، وتقيم بداخلها برفقة والدتها المسنة.

وبعد استصدار الأذونات القانونية، قامت القوات بفتح الشقة، حيث عثرت على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة المسكن، إلى جانب حقيبة تحتوي على ساقي المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، بينما عُثر على الرأس داخل المجمد «الفريزر»، مع صعوبة تحديد ملامح الوجه بسبب حالة الجثمان.

وخلال استكمال أعمال الفحص، عثرت الأجهزة الأمنية على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، بالإضافة إلى سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في ارتباطها بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقة كانت مستأجرة لابنة المجني عليها، التي كانت تقيم معها، فيما أثار تغيّبها خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة شكوك الأجهزة الأمنية، فتم تكثيف التحريات لتحديد ملابسات الحادث.

وتولت نيابة المنتزه أول التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال سكان العقار والجيران، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط المكان، إلى جانب إجراء المعاينات والفحوص اللازمة، والاستعانة بالطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات.

كما خضعت المتهمة للتقييم داخل مستشفى الطب النفسي، بناءً على قرار جهات التحقيق، لبيان حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت الواقعة.

وحرر المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وبعد انتهاء إجراءات الفحص والتقييم، أحالت جهات التحقيق المتهمة إلى محكمة الجنايات، التي باشرت نظر القضية، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة غدٍ للاطلاع والاستماع إلى شهود العيان.