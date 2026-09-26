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وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع موسكو يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع موسكو يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء

فاديفول
فاديفول
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن بلاده ترى إمكانية للعودة إلى علاقة بناءة مع روسيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي تصريحات فاديفول في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الألمانية توتراً حاداً على خلفية الحرب في أوكرانيا، مع استمرار الخلافات بين موسكو وبرلين بشأن الأمن الأوروبي والعقوبات المفروضة على روسيا.

وكان فاديفول قد أوضح في تصريحات سابقة أن ألمانيا لا تستهدف القطيعة مع روسيا، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بعلاقات دبلوماسية وسفارة في موسكو، وأن استعادة مسار بنّاء للعلاقات تظل مرتبطة بحدوث تغييرات في السياسة الروسية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتعكس تصريحات الوزير الألماني وجود مساحة للحوار الدبلوماسي، رغم استمرار التباين الكبير بين موسكو وبرلين، فيما يأتي اللقاء مع لافروف في إطار التحركات الدبلوماسية التي تشهدها الأمم المتحدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة.

وكان فاديفول قد قال في وقت سابق إن العلاقات بين ألمانيا وروسيا يمكن أن تعود إلى مسار بنّاء، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الجانب الروسي قدراً من الاستعداد، بينما أكدت الحكومة الألمانية في الوقت ذاته استمرار موقفها الداعم لأوكرانيا.

يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني سيرجي لافروف روسيا نيويورك

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