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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: النفط يخرج من هرمز و29 سفينة عبرت المضيق أمس

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن كميات كبيرة من النفط لا تزال تخرج عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى عبور 29 سفينة من المضيق خلال الليلة الماضية.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة باتت تسيطر بشكل كامل على المضيق، مؤكدًا أن حركة نقل النفط عبر الممر الملاحي الاستراتيجي مستمرة، رغم التوترات المتصاعدة مع إيران.

وتأتي تصريحات ترامب، في وقت تواصل فيه واشنطن فرض إجراءات بحرية على إيران، بينما تحاول طهران التوصل إلى ترتيبات تتيح إعادة فتح المضيق بصورة أوسع. وقال ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح المضيق فورًا، لكنه أشار إلى أن المقترح الإيراني الحالي غير مقبول بالنسبة إلى واشنطن.

ويعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.

وتراجعت حركة الملاحة بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مع استمرار المخاطر الأمنية وارتفاع كلفة التأمين والنقل البحري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى استمرار خروج شحنات النفط عبر المضيق رغم القيود، من خلال ممرات بحرية وترتيبات أمنية خاصة، في محاولة للحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وتعكس تصريحات ترامب أهمية حركة السفن عبر هرمز في المواجهة الاقتصادية والعسكرية مع إيران، في ظل ارتباط إعادة فتح الممر الملاحي بمسار الاتصالات الجارية بين واشنطن وطهران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز الولايات المتحدة

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