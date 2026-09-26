رافينيا: كنت أريد الرحيل عن برشلونة.. وفليك غير حياتي وعقليتي

قال الدولي البرازيلي رافينيا، إنه كان على وشك مغادرة برشلونة في عام 2024، قبل أن يقنعه مدرب "البلوجرانا" بالبقاء، باعتباره أحد أهم الأشخاض في مشروع الفريق القادم.

ويملك اللاعب صاحب الـ29 عامًا عقدًا مع النادي الكتالوني حتى صيف عام 2028.

تصريحات رافينيا

وقال رافينيا في مقابلة لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "كنت قد اعتبرت مغامرتي في برشلونة قد انتهت، كان ذهني مشغولاً بأمور أخرى، وأردت الرحيل".

وأضاف: "بينما كنت في إجازتي بعد بطولة كوبا أمريكا، اتصل به مدرب برشلونة الجديد وطلب مني الحضور والتحدث معي قبل اتخاذ قراره النهائي، لم يستغرق الأمر سوى بضع دقائق".

وتابع: "أخبرني أنه يشعر بأنني سأظل لاعبا مهما جدا للفريق، لولا تلك المحادثة مع فليك، لما كنت هنا اليوم، لقد غير فليك حياتي وعقليتي".

وأتم: "عندما يمنحك المدرب الثقة، تكفي بضع كلمات العلاقة بيني وبينه جيدة، لقد أعطاني انطباعًا بأن شيئًا ما قد تغير في تفكيري".

قدم رافينيا بداية مبهرة للموسم الحالي 2026- 2027 بتسجيله 14 هدفًا وصناعته لثلاثة أهداف في ثماني مباريات رسمية، كما أصبح رافينيا أول قائد للفريق تحت قيادة فليك.