رافينيا يكشف كواليس تحوله لمهاجم صريح في برشلونة.. تفاصيل

كشف البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، كواليس تجربته الجديدة في اللعب بمركز المهاجم الصريح "رقم 9"، ودور هانز فليك، مدرب الفريق، في تطوره والثقة التي أعطاها له منذ بداية الموسم.

وقال رافينيا في تصريحات صحفية: "حتى عندما كنت طفلًا، لم أكن ألعب كمهاجم رقم 9. كانت هناك لحظة احتياج، (في برشلونة) لم يكن لدينا مهاجم صريح قبل مباراة بازل الودية، لذلك لعبت أنا في هذا المركز".

وأضاف: "خلال فترة الإعداد أجرينا بعض التجارب، والمدرب أعجبه ما رآه، وبعد مباراة بازل الودية تحدث معي قليلًا عن فكرته".

وأوضح: "عملية التأقلم بدأت بالفعل خلال العامين الماضيين، عندما اعتدت الدخول إلى العمق والاقتراب أكثر من المرمى، لكننا جربنا أن ألعب كمهاجم رقم 9 حقيقي، وسارت الأمور بصورة جيدة".

وختم :"رافينيا رسالة بشأن فليك، قائلًا: "علاقة المدرب باللاعب هي أهم علاقة في كرة القدم. منذ اللحظة التي وصل فيها فليك، كنا نستطيع الحديث معه عن أي شيء".